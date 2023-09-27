Хэмилтон предложил привлечь ИИ в роли стюардов

В Формуле 1 нет постоянных стюардов, они меняются каждый уик-энд, меняются и решения по одинаковым эпизодам, хотя была внедрена и используется система прецедентов.

Вместо того, чтобы нанимать постоянных стюардов на Гран При, Льюис Хэмилтон предложил рассмотреть возможность использования машинных технологий.

Льюис Хэмилтон: «Сколько лет мы говорим об этом. Это правило не меняется целую вечность [речь идёт о блокировке Ферстаппеном Цуноды, на которую Макс не был наказан], а решения всё время получаются разными.

Думаю, стоит изучить вопрос использования систем искусственного интеллекта для подобных задач, чтобы принимаемые решения были верными. Мне хотелось бы посмотреть, сработает ли ИИ лучше людей».