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Автоспорт

Хэмилтон предложил привлечь ИИ в роли стюардов

Хэмилтон предложил привлечь ИИ в роли стюардов

В Формуле 1 нет постоянных стюардов, они меняются каждый уик-энд, меняются и решения по одинаковым эпизодам, хотя была внедрена и используется система прецедентов.

Вместо того, чтобы нанимать постоянных стюардов на Гран При, Льюис Хэмилтон предложил рассмотреть возможность использования машинных технологий.

Льюис Хэмилтон: «Сколько лет мы говорим об этом. Это правило не меняется целую вечность [речь идёт о блокировке Ферстаппеном Цуноды, на которую Макс не был наказан], а решения всё время получаются разными.

Думаю, стоит изучить вопрос использования систем искусственного интеллекта для подобных задач, чтобы принимаемые решения были верными. Мне хотелось бы посмотреть, сработает ли ИИ лучше людей».

Источник:www.f1news.ru

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