Леклер перепутал Переса с Ферстаппеном во время гонки

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Во время гонки в Японии Шарль Леклер перепутал Серхио Переса с Максом Ферстаппеном. Когда гонщик Ferrari увидел сход Переса, то решил, что это его напарник, и до последнего круга считал, что едет на третьем месте.

Шарль Леклер: «Я не следил за тем, что происходило во время гонки с Максом Ферстаппеном, поскольку, когда увидел сошедшую машину Red Bull, то решил, что это Макс. Вплоть до последнего круга я думал, что финиширую на подиуме, но затем я посмотрел на позиции и понял, что еду четвёртым. Тем не менее, мы сильно выступили.

С одной стороны, я доволен нашим прогрессом, а с другой нет, поскольку мы оказались не так быстры, как McLaren. Они были очень быстрыми, а шины на их машине практически не изнашивались. Первый сектор Сузуки стал нашим слабым местом. По сравнению с McLaren больше всего времени мы теряли на этом участке трассы.

В целом, мы провели ещё один хороший уик-энд и подтвердили то, что выяснили в прошлых гонках. В оставшихся гонках сезона команда продолжит много работать, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему году».