Марко: Вечеринка в Катаре получится дорогой

Завоевав Кубок конструкторов в Сузуке, в Red Bull устроили небольшую вечеринку, на которой не смогли присутствовать Хельмут Марко и многие сотрудники, но на следующем этапе в Катаре, где Макс Ферстаппен наверняка досрочно завоюет чемпионский титул, празднование будет более масштабным.

Хельмут Марко: «В Сузуке у нас был довольно плотный график. Инженеры и механики должны были попасть в Токио в десять часов и покинули Сузуку к пяти, до отправки в Катар нам предстояло ещё кое-что сделать.

Надеюсь, в Катаре мы всё и отпразднуем. Это будет дорогая вечеринка, учитывая пугающие цены на алкоголь. Постараемся не выйти за пределы бюджетных ограничений!»