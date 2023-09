McLaren Elva Фернандо Алонсо продаётся на аукционе

13

Аукционный дом Bonhams выставил на торги уникальную машину McLaren Elva, принадлежащую Фернандо Алонсо. Аукцион On The Grid: The Abu Dhabi Auction пройдёт 25 ноября на трассе Яс-Марина. Испанский гонщик лично передаст ключи от машины победителю аукциона.

Уникальный спорткар McLaren Elva с четырёхлитровым двигателем V8 с двумя турбинами развивает мощность 815 л.с. и выпущен в количестве всего 149 экземпляров. На торги выставлен автомобиль под номером 114, выпущенный в 2022 году с пробегом всего 5 километров. Фактически, это новый McLaren Elva, на котором Алонсо вряд ли выезжал за пределы гаража.

Ориентировочная цена лота от двух с половиной до трёх миллионов долларов США. Ранее в этом году Фернандо Алонсо продал Ferrari Enzo за 5,4 миллиона евро.