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Автоспорт

McLaren Elva Фернандо Алонсо продаётся на аукционе

McLaren Elva Фернандо Алонсо продаётся на аукционе

Аукционный дом Bonhams выставил на торги уникальную машину McLaren Elva, принадлежащую Фернандо Алонсо. Аукцион On The Grid: The Abu Dhabi Auction пройдёт 25 ноября на трассе Яс-Марина. Испанский гонщик лично передаст ключи от машины победителю аукциона.

Уникальный спорткар McLaren Elva с четырёхлитровым двигателем V8 с двумя турбинами развивает мощность 815 л.с. и выпущен в количестве всего 149 экземпляров. На торги выставлен автомобиль под номером 114, выпущенный в 2022 году с пробегом всего 5 километров. Фактически, это новый McLaren Elva, на котором Алонсо вряд ли выезжал за пределы гаража.

Ориентировочная цена лота от двух с половиной до трёх миллионов долларов США. Ранее в этом году Фернандо Алонсо продал Ferrari Enzo за 5,4 миллиона евро.

Источник:www.f1news.ru

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