Ньюи: Машина 1994 года – одно из моих разочарований

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Эдриан Ньюи сконструировал не только чемпионские машины Red Bull Racing, McLaren и Williams. В карьере британского конструктора были и тяжёлые времена – за рулём его Williams FW16 в 1994 году погиб Айртон Сенна. Спустя почти тридцать лет после тех трагических событий Ньюи рассказал, что «полностью провалил» переход от активной к пассивной подвеске, из-за чего машиной 1994 года было сложно управлять.

Эдриан Ньюи: «Машина 1994 года – одно из моих главных разочарований безотносительно связи с происшествием в Имоле. Единственное, о чём с уверенностью можно было сказать о той машине, что она была аэродинамически нестабильной.

Мы два года использовали активную подвеску, но я признаю вину, что полностью провалил создание аэродинамики при возвращении к пассивной подвеске и гораздо большему дорожному просвету. Той машиной было очень сложно управлять, и чем больше ухабов было на трассе, тем хуже машина управлялась. Разумеется, в Имоле довольно ухабистая трасса, но Айртон выступил совершенно экстраординарно в квалификации.

Разумеется, я думал об уходе [после гибели Айртона Сенны]. Только глупый человек или человек, с которым что-то не так, не задавал бы себе вопросы подобные вопросы. Но было бы слишком эгоистично, если бы я или Патрик Хед решили уйти, оставив команду.

Независимо от того, что стало причиной аварии, мы должны были сделать выводы из ошибок и предпринять все меры, чтобы не допустить повторения чего-то подобного в будущем».