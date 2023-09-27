Ньюи о том, как удалось построить лучшую машину

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В подкасте Beyond The Grid технический директор Red Bull Эдриан Ньюи рассказал о том, как ему вновь удалось построить лучшую машину, которая с прошлого года доминирует в Формуле 1.

Эдриан Ньюи: «Для прошлогодней машины мы выбрали иную аэродинамическую концепцию, чем в Mercedes. В 2022-м они порой были конкурентоспособны, выиграли в Бразилии, и перед нами встал выбор: изучать их машину на предмет того, что мы упустили, или придерживаться нашего плана. И мы продолжили развивать наши идеи.

При создании машины важно внимательно прочесть регламент и попытаться понять, как лучше разместить передние и задние колеса по отношению к фиксированным элементам – шасси, двигателю и коробке передач. Базовая архитектура – это прежде всего.

Я сосредоточился на архитектуре, затем переключился на переднюю и заднюю подвеску – это ключевые детали, которые нужно постараться сделать верно. Если вы ошибетесь с кузовом, то можете внести коррективы по ходу сезона. Но если вы допустите ошибку с базовой архитектурой, то проведёте с ней как минимум весь сезон.

В 2021-м мы до последнего вели борьбу с Mercedes за чемпионский титул. Впервые за много лет у нас был реальный шанс, поэтому мы приложили немало усилий, продолжая дорабатывать машину. В Ferrari использовали противоположный подход. В 2021-м они не участвовали в борьбе за титул, поэтому очень рано прекратили доработку, сосредоточившись на машине 22-го года. Mercedes был где-то между нами.

Мы продолжали разработку гораздо дольше, чем обе эти команды. Теоретически, это ставило нас в невыгодное положение, но позволило добиться правильной архитектуры.

Когда в прошлом году наша RB18 появилась на первом этапе в Бахрейне, машина Ferrari была так же быстра, если не быстрее. Но мы заложили верную основу, ставшую хорошей платформой для дальнейшего развития.

Поначалу у нас тоже были проблемы с раскачкой, не такие сильные, как у других команд, но у нас было разумное понимание того, что нужно сделать».