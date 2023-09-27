Перес обращался за помощью, чтобы вернуть уверенность

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Серхио Перес уверенно начал сезон – после первых пяти гонок уступал Максу Ферстаппену всего 14 очков в личном зачёте. Однако затем в результатах мексиканского гонщика Red Bull Racing произошёл спад, и он начал сильно проигрывать напарнику. Серхио Перес рассказал, что минувшим летом обращался за помощью к тренеру по психологии, чтобы вернуть уверенность в собственных силах.

Серхио Перес: «В начале сезона машина идеально мне подходила, но она постоянно менялась, и после гонки в Майами дела пошли вниз. В моём распоряжении была машина, которая мне не подходила, и я несколько раз не выходил в финал квалификации. Это привело к снижению уверенности, из-за чего я стал хуже пилотировать.

Летом у меня возникли серьёзные проблемы. В начале июня я ещё боролся за титул, но затем Макс всё изменил. А я пилотировал без уверенности в своих силах. В какой-то момент я даже не смог выйти во вторую часть квалификации – было очень тяжело, ведь когда выступаешь за ведущую команду, то прессинг нарастает очень быстро.

Но я не опустил руки и продолжал работать с инженерами, чтобы решить проблемы. Уверенность вернулась, когда я осознал, что в начале года выигрывал гонки благодаря собственной скорости. Я снова убеждён, что попытаюсь побороться за титул в следующем году.

Формула 1 для меня не только спорт, но страсть, моя жизнь. Когда настолько тяжело на работе, то трудно быть весёлым дома с женой и детьми. Поэтому я начал работать с тренером по психологии, поскольку моя семья заслуживает того, чтобы дома с ними был весёлый отец. Вместе с тренером я работал над тем, чтобы стать лучшей версией себя не только дома, но и на трассе.

В результате я вновь обрёл позитивный настрой. Мне уже 33 года, но я продолжаю учиться каждый день. Не только на трассе, но и за её пределами. Отчасти из-за этого я никогда не устану от Формулы 1. Просто удивительно, сколько всего этот спорт продолжает давать мне».

Серхио Перес добавил, что хочет завершить карьеру в Формуле 1 в Red Bull Racing: «Я благодарен Red Bull за возможность выступать за ведущую команду. В конце концов, я не был в их молодёжной программе, но они всё равно меня взяли. Было бы здорово завершить карьеру в этой команде.

Быть гонщиком Red Bull Racing нелегко, поскольку команда работает несколько иначе, чем большинство других, но именно благодаря этому они настолько успешны.

На мой взгляд, они используют несколько иной подход к постройке машины, чем другие команды, и к этому надо привыкнуть. Кроме того, мой напарник – Макс Ферстаппен, и с этим тоже необходимо считаться. Лишь немногие гонщики могут выдержать подобный прессинг. Иногда я называю своё место в команде самой сложной работой в Формуле 1».