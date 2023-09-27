Стоддарт: Red Bull будет доминировать до 2026-го

9

Бывший руководитель команды Minardi Пол Стоддарт в колонке для Racingnews365 говорил о доминировании Red Bull и Макса Ферстаппена…

Пол Стоддарт: «В шести оставшихся гонках Red Bull будет впереди. Совершенно очевидно, что Макс обеспечит себе чемпионский титул в Катаре, наверняка ещё в субботу – в спринтерской гонке.

Никто не сможет обогнать Red Bull до смены регламента. Подобное доминирование было у Ferrari при Михаэле Шумахере, у Red Bull, у Mercedes, теперь опять у Red Bull.

Если команда занимает доминирующее положение, ничто не сможет его сломить, так что придётся подождать как минимум до 2026-го, когда изменятся правила и мы с вами сможем вновь оценить расстановку сил. А до тех пор их соперники будут думать лишь о том, как сократить отставание.

В конце следующего сезона в Red Bull Racing может смениться состав, но всё зависит от выступлений Серхио Переса. Возможно, они решатся пригласить Лиама Лоусона, но скорее напарником Ферстаппена станет Даниэль Риккардо».