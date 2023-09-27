В Alpine не спешат с поиском нового руководителя команды

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После увольнения из Alpine Отмара Сафнауэра обязанности временного руководителя команды взял на себя Брюно Фамен. В Alpine продолжается реорганизация, и в Японии Фамен рассказал, что его первостепенная задача – наладить более эффективное взаимодействие между базами в Энстоуне и Вири, а не найти руководителя команды.

«У меня нет конкретных сроков [по поиску руководителя], поскольку я не хочу оказывать на самого себя прессинг, – приводит слова Брюно Фамена издание Racingnews365. – В данный момент я продолжаю оценку всех подразделений, а уже внесённые изменения привели к положительным результатам на трассе.

Я доволен гонщикам, их настроем и тем, как они делают свою работу. Теперь главная задача состоит в том, чтобы добиться такой же эффективности на наших базах, и именно этим я сейчас занимаюсь. Вопрос не в компетенции наших сотрудников, а в том, чтобы организовать эффективную совместную работу на базах».