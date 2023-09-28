Алекс Элбон: Пятисекундные штрафы ничему не учат

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Гонщик Williams Алекс Элбон считает, что за инциденты на трассе штрафы должны быть более серьёзными, чем прибавка пяти секунд.

В Сузуке Серхио Перес из Red Bull получил два пятисекундных штрафа – за инцидент сначала с Элбоном, потом с Магнуссеном, а за неделю до этого в Сингапуре ещё один – тоже за столкновение с Элбоном.

Алекс Элбон: «В Сузуке в 11-м повороте он повторил тот же приём, что и в Сингапуре. А затем ещё раз сделал это с Кевином. Я был позади и всё отлично видел.

Очевидно, что пятисекундный штраф ничему не учит гонщиков, поскольку он недостаточно строгий. И это повторяется уже две гонки подряд».