Андреа Стелла о гоночном темпе и мотивации

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Руководитель команды McLaren Андреа Стелла о небольших проблемах с гоночным темпом у Оскара Пиастри и мотивации команды…

Андреа Стелла: «Когда речь идет о гоночном темпе, это не тот случай, когда вы один раз учитесь, а потом используете знания на практике. Это долговременный опыт, состоящий из множества разных ситуаций.

Оскар быстро учится, в Сузуке в конце гонки он ехал лучше, чем на втором отрезке. Обретение хорошего гоночного темпа – результат систематической работы.

Я советую ему базироваться на той скорости, которую он демонстрирует в квалификации, тогда работать над гоночным темпом гораздо легче. Найти преимущество на быстром круге в Сузуке очень непросто, это проявление таланта, который можно реализовать только в работе с инженерами.

Борьба с Aston Martin в Кубке конструкторов? Мне не хотелось бы думать, что кому-то в McLaren нужен такой «пряник», чтобы работать ещё усерднее. Я доверяю нашим сотрудникам, я знаю, что все они работают в максимально возможном темпе. Это то, чего я хочу, и то, что, на мой взгляд, происходит.

Если вы начнете думать о том, что нам нужно финишировать четвертыми, все скажут: «Андреа, об этом не нужно объявлять всему миру, мы едем так быстро, как можем». И я разделяю этот подход».