Джехан Дарувала продолжит карьеру в Формуле Е

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Индийский гонщик Джехан Дарувала, последние четыре года выступавший в Формуле 2, продолжит карьеру в Формуле Е. Он подписал контракт на десятый сезон с командой Maserati MSG Racing, в которой станет напарником Максимилиана Гюнтера.

Джехан Дарувала: «Я долгое время с интересом следил за Формулой Е. Я участвовал в двух тестовых сессиях и сейчас рад возможности получить место основного пилота. Могу сказать, что машины GEN3 уникальные в пилотировании, но я получил очень полезный опыт.

Я благодарен руководителю команды Джеймсу Росситеру и Maserati MSG Racing за предоставленный шанс. Не могу дождаться возможности получше узнать машину и команду на предсезонных тестах, а затем в январе отправиться на первый этап в Мехико».