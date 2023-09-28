Хилл: В Red Bull хотят более сильного напарника для Макса

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За шесть гонок до конца сезона Макса Ферстаппена и Серхио Переса разделяет 177 очков. Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что когда в будущем Red Bull Racing столкнётся с более высокой конкуренцией со стороны соперников, Перес не сможет позволить себе такое большое отставание от напарника.

Деймон Хилл: «В Японии у Переса что-то пошло не так, и в первом повороте у него возникли проблемы. Полагаю, после этого он почувствовал разочарование, что только ухудшило его положение. Попытка обогнать Магнуссена была жестом отчаяния – вероятно, Серхио был огорчён тем, в каком положении оказался.

Он не сможет себе позволить так выступать, когда у его команды окажется более серьёзная конкуренция. Думаю, в Red Bull отчаянно хотят, чтобы у Макса был более сильный напарник, но при этом знают, что для многих гонщиков Макс является недосягаемым.

Помните времена, когда Михаэль Шумахер доминировал в Ferrari и никто не мог справиться с ролью второго номера? Я помню, как Росс Браун сказал Эдди Ирвайну: «Послушай, ты не сможешь его опередить. Просто делай всё, что в твоих силах». Для гонщика такие слова звучат как анафема.

Если ты не Сенна, Хэмилтон, Ферстаппен, Фанхио или Кларк, то всегда найдётся гонщик, который лучше тебя. Таких гонщиков практически невозможно победить, и всё, что ты можешь сделать, это сократить своё отставание и работать в интересах команды».