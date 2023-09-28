Кристиан Хорнер: Мы присматриваемся не только к Норрису

В следующем сезоне состав Red Bull Racing не изменится – Макс Ферстаппен и Серхио Перес продолжат выступать за коллектив из Милтон-Кинса. Руководитель команды Кристиан Хорнер в эфире британского Sky Sports News рассказал, что на 2025 год в качестве напарника Ферстаппену рассматривает многих гонщиков, в том числе и Ландо Норриса.

Кристиан Хорнер: «Ландо великолепный гонщик, обладающий большим талантом, поэтому вполне естественно, что он входит в число тех гонщиков, за которыми все пристально наблюдают. Однако мы смотрим не только на него, но и на многих других. Сейчас в Формуле 1 выступает поколение гонщиков с большими талантами.

Быть напарником Макса непросто. Какие-то гонщики могут быть готовы к этому вызову, какие-то – нет. Разумеется, мы рассматриваем гонщиков, выступающих за нас, но при этом следим за ситуацией на рынке пилотов. Думаю, вы понимаете, какой интерес для многих представляет возможность пилотировать машину Red Bull.

Сейчас у Макса настолько высокий уровень уверенности в своих силах, плюс его талант, что сложно представить, что кто-то сможет опередить его за рулём такой же машины. Однако в Формуле 1 выступают и другие талантливые гонщики, поэтому мы хотим, чтобы за нас выступала лучшая из возможных пар пилотов. В идеале это должен быть кто-то из числа наших пилотов, но если мы посчитаем, что таких у нас нет, то изучим, кто доступен из других команд».