Магнуссен: Нам есть за что бороться в оставшихся гонках

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В Haas планируют привезти технические новинки на Гран При США в Остине. Гонщик команды Кевин Магнуссен рассказал, что обновления машины необходимы, чтобы в оставшихся шести гонках сезона не упустить восьмое место в Кубке конструкторов.

Кевин Магнуссен: «Команде есть, что терять. Мы сейчас занимаем восьмое место в Кубке конструкторов, но можем опуститься на десятое. Нет сомнений, что нам есть за что бороться.

Мы пытаемся догнать Williams, но они сейчас очень быстры, поэтому догнать их будет сложно. Сейчас цель состоит в том, чтобы удержать восьмое место. Даже одно заработанное очко может оказаться очень важным в борьбе с Alfa Romeo.

Не думаю, что новинки, которые мы готовим к Остину, позволят сделать огромный шаг вперёд, но мы надеемся, что обновления помогут прибавить и откроют путь к восходящей траектории развития».