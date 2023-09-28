Майк Крак о причинах отставания Aston Martin

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В Aston Martin удивили отличным началом сезона, когда Фернандо Алонсо стабильно поднимался на подиум, но потом и соперники прибавили. На пресс-конференции в Сузуке руководитель команды Майк Крак объяснил причины этого спада.

Майк Крак: «Перемены в расстановке сил объясняются прогрессом команд – одни действительно серьёзно прибавили, другие не смогли. Очевидно, что мы сделали недостаточно. Другие команды заполнили разрыв между нами и Red Bull, более того, этот разрыв стал намного больше.

В Сузуке особенная трасса, для реальной оценки ситуации нужно провести ещё несколько гонок. Хотелось бы добиться большей эффективности от машины, но до конца сезона ещё есть время. Уверен, мы сможем немного сократить разрыв».