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Покинув Формулу 1, Ник де Вриз возвращается в Формулу Е, подписав многолетний контракт с Mahindra Racing. Его напарником станет Эдоардо Мортара.

Ник де Вриз: «Приятно присоединиться к такому крупному автопроизводителю, как Mahindra, и представлять его в Формуле E.

Меня очень радуют планы на будущее. Основа уже хорошая, команда обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха. Я верю, что в будущем мы сможем добиться большего.

Возвращение в Формулу E – это как возвращение домой. Я был частью семьи Формулы Е на протяжении трех сезонов, я всех очень хорошо знаю. Я с нетерпением жду возвращения в знакомую обстановку, туда, где всегда так нравилось выступать».