Нико Хюлкенберг: У меня нет перспективы стать чемпионом

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В 2023 году Нико Хюлкенберг вернулся в Формулу 1 после трёхлетнего перерыва. За рулём Haas немецкий гонщик всего в двух Гран При заработал очки, но, по словам Нико, он был готов к такому развитию событий и не особо переживает.

Нико Хюлкенберг: «Три года вдали от Формулы 1 пошли мне на пользу. Я по-настоящему ушёл из автоспорта и смог немного пожить нормальной жизнью – я женился, завёл семью и делал много обычных вещей. Со временем ко мне вернулась страсть и жажда гонок. В моём случае перерыв в выступлениях прекрасно сработал. Я очень доволен текущей ситуацией и тем, в каком положении нахожусь. Доволен, но хочу большего.

Когда в прошлом году я принял предложение вернуться, то прекрасно знал, что меня ждёт не только солнечная погода, но и дождливые дни, но всё это – часть Формулы 1, часть моей работы. Хотя, конечно, мы делаем всё возможное, чтобы стать лучше.

Однако было бы глупо говорить, что я стану чемпионом мира. В моём случае это не реалистичная цель. Как бы я ни хотел об этом мечтать, на данный момент у меня нет такой перспективы. Но у меня есть возможность получать удовольствие от работы и пытаться выжать максимум из любого шанса.

Важно понимать, что в нашей индустрии и спорте можно победить, только имея в своём распоряжении подходящую машину. Если такой машины нет, то не будет никаких побед, как в нашем случае. Если не произойдёт чего-то экстраординарного и непредвиденного, то нам не выиграть гонку. Поэтому я просто стремлюсь к тому, чтобы каждый раз демонстрировать все свои возможности и выжимать максимум из того, что есть в моём распоряжении. Я счастлив там, где я есть, и мне очень комфортно в моём нынешнем положении».

На счету Хюлкенберга участие в 214 Гран При, но ни одного финиша на подиуме. Нико говорит, что его это не беспокоит: «Я не думаю об этом. Как я сказал, мы должны выжимать максимум из того, что есть в нашем распоряжении. Поскольку у нас нет подходящей машины, я не думаю, что реально добиться такого результата.

Конечно, я хочу быть как можно более успешным, и будет здорово, если я поднимусь на подиум или выиграю гонку. Но если этого не произойдёт, жизнь не прекратится».