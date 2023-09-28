Ньюи: Карлос Гон сказал, что ему не интересна Ф1

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В 2006-м Эдриан Ньюи был инициатором перехода Red Bull Racing на моторы Renault – они гибко управлялись, позволяя добиваться большей прижимной силы в медленных поворотах за счёт энергии выхлопных газов, поток которых не зависел от нажатия педали газа. Решение окупилось, машина ехала как по рельсам, что позже помогло Себастьяну Феттелю завоевать четыре чемпионских титула подряд.

Всё изменил переход на гибридные силовые установки в 2014-м. Моторы Renault уступали в мощности и надёжности, надолго исключив Red Bull Racing из числа лидеров. Эдриан Ньюи всерьёз подумывал о переходе в Ferrari и вообще об уходе из гонок, занимался другими проектами. В подкасте Beyond The Grid технический директор Red Bull вспомнил тот непростой период.

Эдриан Ньюи: «В начале гибридной турбоэры силовые установки Renault оказались совершенно неконкурентоспособны. Но мы понимали, что это лишь первый год по новому регламенту, что все мы допускаем ошибки. Были организованы кризисные переговоры с Renault.

Кристиан, Хельмут и я приехали в офис руководителя Renault Карлоса Гона на Елисейских полях в Париже, чтобы попробовать добиться от него увеличения бюджета и ресурсов для мотористов, которым нужно было больше людей и денег, чтобы ускорить работу.

Ответ Гона был таким: «Меня не интересует Формула 1. Я занимаюсь ею только потому, что мои маркетологи говорят, что это необходимо».

Мы были удручены. У команды не было других жизнеспособных вариантов, ведь Mercedes и Ferrari вряд ли согласились бы поставлять прямым конкурентам свои моторы. В итоге, мы надолго застряли с Renault – началась настоящая черная полоса в жизни команды».