Рейтинг гонщиков по стоимости аварий в 2023 году

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Позади шестнадцать этапов сезона, во время которых гонщики довольно часто разбивали машины. Пользователи Reddit посчитали, во сколько обошлось восстановление машин после каждой аварии, и составили рейтинг гонщиков по степени финансового ущерба своим командам.

Самым «дорогим» пилотом оказался Логан Сарджент – его аварии в 2023 году обошлись Williams в $3,9 миллиона. На втором месте в рейтинге Лэнс Стролл – затраты на восстановление его машины составили $2,6 миллиона. Замыкает первую тройку Серхио Перес – в этом сезоне он разбил машины на $2,5 миллиона.

Замыкает рейтинг Макс Ферстаппен – он нанёс повреждений своей машине «всего» на $200 тысяч. Столько пришлось потратить Red Bull Racing на восстановление машины после контакта с Джорджем Расселлом в спринте в Баку и после того, как Макс задел пит-уолл в Сильверстоуне.

Гонщик Команда Затраты на ремонт Л.Сарджент Williams $3,9 млн. Л.Стролл Aston Martin $2,6 млн. С.Перес Red Bull $2,5 млн. П.Гасли Alpine $2,2 млн. А.Элбон Williams $1,8 млн. О.Пиастри McLaren $1,6 млн. К.Сайнс Ferrari $1,6 млн. Ш.Леклер Ferrari $1,5 млн. Э.Окон Alpine $1,5 млн. Ю.Цунода AlphaTauri $1,3 млн. Г.Чжоу Alfa Romeo $1,2 млн. Н.де Вриз/Д.Риккардо/Л.Лоусон AlphaTauri $1,2 млн. Н.Хюлкенберг Haas $0,9 млн. К.Магнуссен Haas $0,9 млн. Д.Расселл Mercedes $0,7 млн. Л.Норрис McLaren $0,6 млн. В.Боттас Alfa Romeo $0,6 млн. Л.Хэмилтон Mercedes $0,5 млн. Ф.Алонсо Aston Martin $0,4 млн. М.Ферстаппен Red Bull $0,2 млн.

* В таблицу не включены затраты на восстановление силовой установки