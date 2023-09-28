Заявка Rodin Cars не удовлетворена

Новозеландский автопроизводитель Rodin Cars сообщил, что совместная с Carlin заявка на выступление в Формуле 1 не одобрена FIA.

В комплекте с коротким официальным заявлением, в Rodin Cars приложили детали своего плана, которые по набору условий соответствуют требованиям FIA. В частности –географическое разнообразие, гарантированное участие женщины-гонщика (команда тестировала троих и выбрала Джейми Чэдвик), статус самостоятельного автопроизводителя, возможность сотрудничества с Ferrari, существующая (у Carlin) молодёжная программа и гарантированное финансирование основателем компании.

«К сожалению, наша заявка не получила одобрения. Это заявление даёт представление о ключевых моментах нашей заявки, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о её достоинствах.

Мы хотим подчеркнуть, что наша цель не состоит в том, чтобы критиковать FIA или добиваться пересмотра решения. Мы полностью уважаем их решение и принимаем. Наша единственная цель — опубликовать информацию для сообщества Формулы 1», — сказано в официальном заявлении.