ZIC – и всё как по маслу!

1

Поклонники Формулы 1 могут и не знать, что корейская корпорация SK Group, которая входит в сотню крупнейших в мире (по версии Forbes), в своё время имела самое непосредственное отношение к Гран При Южной Кореи. Её строительное подразделение SK E&C выступало в качестве генподрядчика проекта автодрома Йонам, где с 2010-го по 2013 гг. прошли четыре весьма интересные гонки Формулы 1.

При этом один из брендов корпорации, а именно ZIC, под которым выпускается широкий спектр самых современных смазочных материалов, в те времена был в числе спонсоров корейского этапа чемпионата, и кому-то могли запомниться его заметные логотипы вдоль всей трассы. С одной стороны, давно это было, с другой, лишний раз подчёркивает, что ZIC – марка известная, авторитетная, с многолетними традициями.

Но всё это уже история, а нас с вами больше интересует современность. С тех пор многое изменилось в мире целом, и в нашей стране в частности, и эти изменения не могли не сказаться на российских автомобилистах. Иным стал авторынок, иными стали и такие области, как рынок качественных смазочных материалов, жизненно важных для любой машины.

Впрочем, даже если сейчас стало сложнее найти моторное масло каких-то привычных марок, переживать не стоит, потому что в продаже, к счастью, по-прежнему есть премиальные масла того самого корейского бренда ZIC, который был партнёром Формулы 1. Кстати, эта корейская марка и в дальнейшем продолжала работать в автоспорте, в частности, была спонсором национальных чемпионатов по ралли, а также сотрудничала с командами кузовной серии WTCR. Но к гоночному аспекту мы ещё вернёмся.

А пока подчеркнём очень важный момент: компания Sk Enmove, которой принадлежит бренд ZIC, по-прежнему работает в нашей стране, здесь давно есть её официальное представительство, и оно по-прежнему обеспечивает бесперебойную поставку масел ZIC на российский рынок.

Принципиальное отличие продукции Sk Enmove в том, что эта корейская компания – одна из немногих в своей отрасли в мировом масштабе, кто полностью самостоятельно контролирует весь производственный цикл.

Разработкой высококачественных базовых масел занимается собственный научно-исследовательский центр, далее эти масла YUBASE, YUBASE Plus производятся на заводах компании в городах Ульсан и Инчхон, а затем на их основе и с использованием высококачественных присадок ведущих мировых производителей вот уже больше четверти века выпускаются масла ZIC.

Производство полного цикла позволяет наладить высочайший контроль качества и экологической безопасности, соответствующий самым современным стандартам. Для любого автомобилиста важно быть уверенным, что масло, которое он заливает в двигатель своего автомобиля – действительно качественный продукт, а в случае с ZIC это гарантирует непосредственно производитель и его российское представительство.

Масла премиальной линейки бренда – ZIC X9, ZIC TOP и ZIC ZERO – изготавливаются на основе полностью синтетических базовых масел YUBASE Plus (группа III+ по API).

ZIC X9 относится к категории Fully Sinthetic и предлагается в весьма широком спектре вариантов в зависимости от вязкости – 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Кроме того, масла ZIC серии Х9 делятся на три класса: LS, FE и так называемая «классика», и каждый продукт подходит для определённой категории двигателей, как бензиновых, так и дизельных, обладающих теми или иными характеристиками и конструктивными особенностями. При этом, например, продукция ZIC класса FE – это масла с повышенной топливной экономичностью.

ZIC TOP – более совершенные и дорогие полностью синтетические масла масла на основе YUBASE Plus (т.е. базовых масел собственного производства SK Enmove), но уже с добавлением полиальфаолефинов (ПАО). В частности, масло с вязкостью 0W-40 может использоваться в любых климатических условиях, во всех широтах и поясах, поскольку сохраняет свои свойства как при сверхнизких, так и при сверхвысоких температурах.

Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом, прямым впрыском и гибридных. Соответствует требованиям стандарта API SP, т.е. обеспечивает дополнительную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси, защиту от износа цепи ГРМ и улучшенную топливную экономичность.

И, наконец, «верхняя» линейка ZIC ZERO – это полностью синтетическое моторное масло для любых современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Совместимо со всеми системами контроля токсичности выхлопа, сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами.

Масло произведено по уникальной технологии ZERO Tech с использованием собственного синтетического базового масла YUBASE Plus, ПАО и современного пакета присадок с пониженным содержанием зольных соединений, серы и фосфора (Low SAPS). Благодаря технологии ZERO Tech снижаются трение и износ компонентов двигателя даже при использовании масел с ультранизкой вязкостью.

По своим параметрам все эти масла соответствуют стандартам, принятым ведущими мировыми автопроизводителями, в том числе Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Renault-Nissan, PSA, GM и, разумеется, Hyundai и KIA.

Впрочем, это самая общая формулировка, и каждый автомобилист в курсе, что при выборе смазочных материалов для своей машины конкретного года выпуска и с двигателем определённой модели обязательно нужно свериться с рекомендациями завода-изготовителя.

Тут много нюансов, и это тема для отдельного разговора. Но важно знать, что на сайте российского представительства ZIC есть раздел zicoil.ru/premium/#compare, благодаря которому всегда можно уточнить, какое масло подходит именно для вашего автомобиля.

Кстати, мы обещали вернуться к гоночной теме: в программе Sk Enmove есть и ZIC Racing 10W-50 – уникальное моторное масло, специально созданное для применения в высокофорсированных двигателях спортивных легковых автомобилей. Оно изготовлено на основе смеси ПАО и алкилированных нафталинов с добавлением эксклюзивной присадки на базе органического вольфрама и молибдена. Впрочем, это скорее частный случай, но в линейке ZIC предусмотрен и он.

Разумеется, в корейской компании подумали и о том, чтобы автомобилистам было удобно, т.е. канистры, в которых продаются масла ZIC, отличаются правильной эргономикой. Вы почувствуете это когда несёте канистру, скажем, из магазина до парковки, где оставили свой автомобиль, или из гаража. Но что ещё важнее, вы это почувствуете, когда заливаете масло в двигатель, к тому же прозрачная мерная полоса на канистре помогает точно определить, сколько масла нужно добавить.

Напоследок стоит упомянуть, что в наше время вовсе необязательно ездить по магазинам, чтобы приобрести канистру-другую нужного вам масла, хотя продукция ZIC представлена и в крупнейших сетевых гипермаркетах. Можно поступить проще, ведь у российского представительства корейской компании есть надёжные онлайн-партнёры: вы всегда можете заказать масла ZIC в самых известных интернет-магазинах, и вам его доставят туда, куда вы пожелаете.

Разве что в мотор не зальют.

== на правах рекламы ==