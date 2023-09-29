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Автоспорт

Алекс Элбон: Мы с Квятом не давали друг другу советов

Алекс Элбон: Мы с Квятом не давали друг другу советов

Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1 в 2019 году в составе Toro Rosso, где был напарником Даниила Квята, а в середине сезона тайский гонщик оказался в Red Bull Racing вместе с Максом Ферстаппеном. В 2023-м уже Алекс выступает опытным напарником для проводящего дебютный сезон Логана Сарджента.

На вопрос, повлиял ли опыт работы с напарниками в его дебютном сезоне на то, как сейчас выстроено взаимодействие с Сарджентом, Алекс ответил: «Думаю, не слишком сильно. Когда я вспоминаю свой дебютный сезон, то больше думаю о том, как сравнивал себя с напарниками. Сейчас ситуация несколько иная.

Когда я вспоминаю свои выступления вместе с Даниилом и Максом… С Даниилом мы были более непримиримыми соперниками, поскольку выступали в молодёжной команде и хотели опередить друг друга. Именно такая атмосфера была в Toro Rosso в то время. Однако мы с Даниилом по-прежнему в хороших отношениях. Но когда мы выступали вместе, то не давали друг другу никаких советов, поскольку боролись друг против друга.

Что касается Макса, то я больше был занят тем, чтобы повторить его скорость. Моим главным приоритетом было понимание особенностей машины. Но я не задавал Максу вопросы из серии: «Как ты пилотируешь эту штуку?»

С Логаном ситуация иная, поскольку мы с ним находимся на разных стадиях карьеры, и наша задача состоит в том, чтобы сделать машину лучше. В результате мы с ним общаемся предельно открыто, поскольку на самом деле не соперничаем друг с другом.

Я вижу ситуацию так, что мы вместе с Логаном боремся с другими командами, и благодаря этому у нас с ним открытый диалог. Если он что-то находит в машине или я что-то нахожу, что позволяет сделать машину лучше, мы сразу делимся этим друг с другом.

Мы знаем, что не хотим бороться в первой части квалификации. Мы хотим бороться в финале квалификации, поэтому нынешняя ситуация в команде отличается от той, что была у меня в прошлом».

Источник:www.f1news.ru

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