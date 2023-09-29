Даниэль Риккардо: Я хочу вернуться в ближайшие недели

На прошлом этапе в Сузуке главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддоллс говорил, что команда не станет форсировать возвращение Даниэля Риккардо за руль, поскольку хотят, чтобы австралийский гонщик полностью оправился от полученных травм.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер уже выразил сомнение, что Риккардо выйдет на старт Гран При Катара, а сам Даниэль рассчитывает вернуться за руль через несколько недель, хотя точная дата станет известна после тестов на симуляторе на следующей неделе.

«Предстоящая работа на симуляторе станет первой проверкой, которая позволит оценить моё состояние, – приводит слова Даниэля Риккардо издание PerthNow. – После можно будет планировать дальнейшие действия.

Я определённо хочу вернуться в ближайшие несколько недель. Таков план. Вероятно, в начале следующей неделе я буду знать точнее».