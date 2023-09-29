Де Мео призвал Энстоун и Вири к взаимодействию

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Лука де Мео на днях побывал на базе Alpine F1 в Энстоуне, чтобы лично проинспектировать состояние дел, с его точки зрения, весьма неважное, а также мобилизовать всех на более эффективный и производительный труд. Заодно глава концерна Renault дал понять, что обязанности руководителя команды пока по-прежнему будет исполнять Брюно Фамен.

В дни бельгийского гоночного уик-энда неожиданно были отправлены в отставку Отмар Сафнауэр, руководитель команды, и её спортивный директор Алан Пермейн, а ещё до этого Лоран Росси был смещён с поста исполнительного директора спортивного подразделения Renault.

По информации французской прессы, один из главных тезисов, которые де Мео в минувшую среду постарался донести до коллектива, заключается в следующем: ему очень не нравится, что два подразделения команды, базирующиеся в Великобритании и во Франции, где разрабатываются и создаются гоночные силовые установки Renault, до сих пор не научились нормально и слаженно взаимодействовать.

Якобы он заявил, что больше не хочет слышать о том, что между Энстоуном и Вири существуют какие-то разногласия, и потребовал, чтобы взаимные обвинения между британским и французским подразделениями немедленно прекратились.

«Столетняя война между Англией и Францией закончилась больше ста лет назад!» – напомнил он.

В частности, в дни Гран При гоночная бригада Alpine и мотористы Renault живут в разных гостиницах, а в моторхоуме сидят за разными столами – за одним звучит английская речь, за другим – французская.

Предстоящей зимой будет предпринята попытка преодолеть это разделение и сплотить коллектив, для этого 100 сотрудников из Энстоуна и Вири вместе отправятся на сборы во Францию, которые пройдут в специальном учебном центре, где тренируется элитное подразделение национальной жандармерии страны.

Кроме того, Лука де Мео потребовал, чтобы все производственные процессы на всех уровнях проходили более интенсивно, рационально и быстро.

«Можно ли мириться с тем, что строительство нового симулятора на базе в Энстоуне тянется уже два года? За два года можно построить целый автозавод, который будет выпускать 750 тысяч машин год», – сказал глава французского концерна.

Будет ли визит де Мео в Энстоун способствовать решению проблем команды, станет понятно только в будущем, а пока остаётся констатировать, что его недовольство вполне можно понять: если в прошлом году Alpine F1 завершила сезон на 4-й строчке Кубка конструкторов, то сейчас после 16 гонок находится только на 6-м, уступая ближайшим соперникам, команде McLaren, 88 очков.