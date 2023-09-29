Формула E: Лукас ди Грасси переходит в ABT Cupra

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Лукас ди Грасси, расставшись с индийской командой Mahindra, сразу подписал контракт с ABT Cupra – в определённом смысле он возвращается в тот коллектив, вместе с которым в 2017 году стал чемпионом Формулы E.

Раньше эта команда называлась ABT Audi Sport и пользовалась заводской поддержкой премиального подразделения Volkswagen Group. Затем, когда в Audi закрыли свою программу в чемпионате мира по гонкам на электромобилях, из Формулы E ушла и немецкая компания ABT Sportsline, но в мае 2022-го объявила о возвращении в электрическую серию, но уже вместе с другим брендом концерна Volkswagen: Cupra – это спортивное подразделение испанской SEAT S.A.

Правда, эту поддержку нельзя в полном смысле считать заводской, ведь если у Audi всё было собственного производства, то теперь команда использует силовые установки Mahindra.

В юбилейном, десятом сезоне Формулы E, 39-летний бразилец станет новым напарником Нико Мюллера.

«Мы рады, что смогли заполучить Лукаса назад в ABT – он был и остаётся хорошим другом всей нашей команды, и он один из лучших гонщиков Формулы E последних десяти лет», – заявил Ханс-Юрген Абт, глава ABT Group.

«Мы понимаем, что небольшой клиентской команде очень непросто противостоять сильным соперникам мирового уровня. Поэтому для нас важнее всего опыт, технические знания и страстное желание добиться успеха вместе с нашим совместным проектом, и Лукас идеально для этого подходит», – добавил Томас Бирмайер, руководитель команды.

У ди Грасси весьма впечатляющий список достижений: он 40 раз поднимался на подиум в Формуле E – это больше, чем любой другой гонщик. Также у него больше всего побед, а именно 13 – например, у Жана-Эрика Верня, двукратного чемпиона электрической серии, их 11 – и самых быстрых кругов (12).

«Радостно вернуться в команду ABT, – прокомментировал ди Грасси. – И не только потому, что вместе с ней я выиграл два чемпионата (в 2017-м он завоевал титул, а через год Audi Sport ABT стала лучшей в командном зачёте) – у меня также остались бесчисленные приятные воспоминания о работе со всеми этими людьми, преданными своему делу.

Я в восторге от того, что возвращаюсь спустя два года и с нетерпением жду начала нашей совместной работы. Общими усилиями мы сделаем всё, чтобы постепенно подняться на прежний уровень и добиться результатов, которых команда заслуживает».

Впервые за руль машины ABT Cupra ди Грасси вернётся на официальных тестах, которые пройдут с 23 по 27 октября на автодроме в Валенсии, и приступит к подготовке к предстоящему сезону.

В 2022 году ABT Cupra Formula E Team заняла последнее, 11-е место в командном зачёте, заработав лишь 21 очко. Для сравнения: чемпионская Envision Racing набрала за сезон 304 очка, так что ди Грасси и Мюллеру вместе с командой предстоит очень здорово потрудиться, чтобы хотя бы приблизиться к лидерам.