Франц Тост о том, как складывались отношения с Honda

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На машинах Toro Rosso/AlphaTauri моторы Honda стоят с 2018 года. Руководитель команды Франц Тост рассказал о том, каким был этот переход.

Франц Тост: «С 2014 года я поддерживал связь с Honda. Им пришлось непросто с McLaren, но я был на 100% уверен, что со временем с этими моторами можно будет побеждать.

Когда в 2017 году мы объявили о переходе на Honda, многие в паддоке считали это решение ошибкой. Но я сказал им: «Спросите меня через пять лет, тогда и посмотрим».

В 2017-м мы сразу отлично взаимодействовали с Honda. Мы были открыты друг другу, наши инженеры не раз приезжали на базу Honda в Сакуру, а инженеры Honda приезжали в Фаэнцу.

У мотористов есть два фактора успеха – надежность и мощность. Уже зимой в Honda сделали большой шаг вперед, но мы знали, что если они хотят выигрывать гонки и титулы с Red Bull Racing, нужно совершенствовать силовую установку по ходу всего сезона. Это сыграло решающую роль.

Я помню, как сказал Ясуаки Асаки (руководитель гоночного и научно-исследовательского подразделения Honda): «Пожалуйста, привозите на каждый этап новую спецификацию мотора, какие-то новинки, и не важно, если из-за этого после штрафов нам придётся стартовать последними». Так он и сделал. Почти в каждой гонке мы получали новинки и стартовали позади, но так и было рассчитано. И столь высокая скорость разработки позволила в итоге получить хорошую силовую установку.

Сотрудничество с нами стало решающим фактором для Red Bull Racing при подписании контракта с Honda. Они увидели прогресс мотористов, поняли, что Honda можно доверять и работать вместе».