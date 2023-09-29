Хэмилтон: За зиму нужно отыграть половину отставания

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В Сузуке Льюис Хэмилтон финишировал пятым, проиграв победителю Максу Ферстаппену сорок девять секунд, уступая в среднем по секунде на круге. Гонщик Mercedes призвал свою команду вдвое сократить отставание от Red Bull Racing до начала сезона 2024 года.

Льюис Хэмилтон: «Мы должны понять, что секунда – это огромное отставание, и оно реально. Мы уже два года работаем в условиях нового регламента, но по-прежнему проигрываем секунду Red Bull.

Нынешние результаты показывают, что нам предстоит как следует поработать предстоящей зимой. До начала следующего сезона мы должны отыграть хотя бы половину этого отставания».