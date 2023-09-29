Карлос Сайнс проиграл Новаку Джоковичу в гольф

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Каждые два года проводится Кубок Райдера – соревнование по гольфу между командами США и Европы. В этом году Кубок проводится в Риме, стартует он завтра, а накануне на поле вышли звёзды других видов спорта.

В первой группе соревнования звёзд выступил гонщик Ferrari Карлос Сайнс, его напарником стал гольфист Томмазо Перрино, противостояли им теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, напарником серба стал гольфист Кип Поперт.

Итальянская публика с восторгом принимала гонщика Ferrari, но, несмотря на неплохое выступление, Сайнс и Перрино уступили Джоковичу и Поперту со счётом 3:1.