Следить

Автоспорт

Ньюи: Жаль, я не поработал с Ferrari, Алонсо и Льюисом

Ньюи: Жаль, я не поработал с Ferrari, Алонсо и Льюисом

В подкасте Beyond The Grid технический директор Red Bull Эдриан Ньюи заявил, что хотел бы поработать с Ferrari, Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, но обстоятельства сложились иначе…

Эдриан Ньюи: «В Ferrari несколько раз обращались ко мне. Сначала в 1993-м, когда я работал в IndyCar, но это можно не учитывать, и в 2014-м, что всем хорошо известно.

В 1993-м Жан Тодт только начинал работать в Ferrari. Я помню, как он спрашивал о том, стоит ли ему нанимать Михаэля Шумахера. Как вы думаете, это была хорошая идея?

Мои переговоры с Ferrari в 2014-м были вызваны разочарованием. Я не хотел уходить из Red Bull, но мы оказались в ситуации, когда в Renault не смогли создать конкурентоспособную гибридную силовую установку.

В какой-то степени я сожалею о том, что отказался поработать с Ferrari. Кроме того, я был бы очень рад поработать с Фернандо и Льюисом – это было бы великолепно. Но этого не произошло. Порой так складываются обстоятельства».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Бокс

Шакур назвал самого умного бойца в истории бокса

Теннис

Чжухай. Штруфф впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале на харде, Корда и Норри продолжают борьбу за титул

Баскетбол

Киев-Баскет подписал защитника Стецюру

Баскетбол

Будивельник стал победителем предсезонного турнира в Ивано-Франковске

Автоспорт

В Alpine хотят отыграться за счёт стратегии

Баскетбол

Черкасские Мавпы-Днепр объявили состав на сезон-2023/24

Теннис

Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от общей победы над командой Европы после второго игрового дня

Бокс

Гирн: Джойс просто был как боксерская груша

Баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы U-17

Баскетбол

791 РЗСО, 533 средства ПВО. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 25 сентября 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт