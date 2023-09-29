Ньюи: Жаль, я не поработал с Ferrari, Алонсо и Льюисом

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В подкасте Beyond The Grid технический директор Red Bull Эдриан Ньюи заявил, что хотел бы поработать с Ferrari, Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, но обстоятельства сложились иначе…

Эдриан Ньюи: «В Ferrari несколько раз обращались ко мне. Сначала в 1993-м, когда я работал в IndyCar, но это можно не учитывать, и в 2014-м, что всем хорошо известно.

В 1993-м Жан Тодт только начинал работать в Ferrari. Я помню, как он спрашивал о том, стоит ли ему нанимать Михаэля Шумахера. Как вы думаете, это была хорошая идея?

Мои переговоры с Ferrari в 2014-м были вызваны разочарованием. Я не хотел уходить из Red Bull, но мы оказались в ситуации, когда в Renault не смогли создать конкурентоспособную гибридную силовую установку.

В какой-то степени я сожалею о том, что отказался поработать с Ferrari. Кроме того, я был бы очень рад поработать с Фернандо и Льюисом – это было бы великолепно. Но этого не произошло. Порой так складываются обстоятельства».