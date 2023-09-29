Red Bull и Honda в состоянии информационной войны

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Red Bull Racing и Honda за годы сотрудничества добились впечатляющих успехов: благодаря эффективным силовым установкам, которые разрабатывает и производит японский концерн, команда одержала 31 победу (плюс ещё одна на счету AlphaTauri). Из них 15 – только в этом году, и можно не сомневаться, что их число будет только увеличиваться.

Но в 2026-м пути двух организаций разойдутся – у Red Bull уже есть собственное моторостроительное подразделение, и в перспективе они делают ставку на сотрудничество с Ford, тогда как Honda станет официальным партнёром Aston Martin и будет поставлять двигатели этой команде.

Но признаки охлаждения их отношений заметны уже сейчас, в частности, можно говорить о том, что между ними идёт своего рода информационная война.

«В Red Bull ничего не рассказывают нам о своём будущем двигателе, а мы ничего им не рассказываем о наших разработках, – приводит слова Койджи Ватанабе, президента Honda Racing Corporation, голландская газета De Telegraaf. – Поэтому уже сейчас идёт своего рода информационная война. В Red Bull кое-что знают о нашем двигателе, но в конечном итоге за его модернизацию и весь процесс эксплуатации отвечаем мы.

Поэтому всей информацией в основном владеем мы. Надеюсь, что до 2025 года включительно команда Red Bull продолжит выигрывать всё подряд. Но начиная с 2026-го мы станем их главным соперником – будем на это надеяться.

Разработать полностью новый двигатель – задача огромной сложности, но наша цель в том, чтобы выигрывать чемпионаты и в будущем».

Как подчеркнул Ватанабе, Honda продолжает дорабатывать свои силовые установки даже в условиях моратория на их модернизацию: «В плане мощности и эффективности мы ничего не сможем улучшить, но в других областях даже с этим двигателем мы можем существенно продвинуться вперёд.

Например, в Ferrari существенно доработали свой двигатель, а мотористы Mercedes совершенствуют систему ERS. Мы тоже улучшим нашу силовую установку, прежде всего это касается её ресурса. Так что кое-какие разработки у нас по-прежнему в планах».