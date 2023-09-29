В Катаре модернизировали автодром Лосаил

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На следующей неделе Формула 1 вернётся в Катар после годичного перерыва. Организаторы этапа рассказали, какая модернизация была проведена на автодроме Лосаил по сравнению с 2021 годом.

Основные изменения на автодроме связаны с обновлением инфраструктуры и мер безопасности. В частности, вместимость трибун увеличена до 40 тысяч мест, были модернизированы парковки, расширена фан-зона и VIP-зоны, включая Паддок-клуб Формулы 1.

Организаторы обновили паддок, медицинский и медиацентр, а также боксы, число которых увеличено до пятидесяти. Вдоль трассы установлены новые сетчатые защитные ограждения швейцарской компании Geobrugg, которые соответствуют стандартам безопасности FIA Grade 1 и обеспечивают хороший обзор трассы с трибун.

Кроме того, на трассе обновлены маршальские посты и световые панели в соответствии со стандартами FIA и мотоциклетной федерации FIM.

«Впечатляющая и обширная реконструкция стала результатом многомесячной напряжённой работы, и является видением того, каким должен был захватывающий гоночный уик-энд, – говорит Абдулрахман бин Абдуллатиф Аль Маннаи, президент катарской автомобильной и мотоциклетной федерации и президент автодрома. – Наше долгосрочное соглашение с Формулой 1 знаменует значительный прогресс для Катара, который стремительно завоёвывает репутацию страны, принимающей самые престижные мировые спортивные соревнования».