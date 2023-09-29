В Williams хотят оставить Сарджента на 2024 год

Руководитель Williams Джеймс Ваулз в свежем комментарии попытался поставить точку в разговорах о будущем Логана Сарджента. По его словам, в команде далеки от того, чтобы прекратить сотрудничество с американским гонщиком, и хотят видеть его в составе Williams в 2024 году.

Джеймс Ваулз: «Логану поставлены чёткие цели, которые он должен достичь до конца сезона, и мы с ним постоянно над этим работаем. Важно подчеркнуть: мы работаем с ним и хотим, чтобы он добился успеха. Мы хотим, чтобы он пилотировал нашу машину в следующем году, и это во многом зависит от нас.

Мы взяли гонщика из Формулы 2 и не обеспечили ему полноценные тесты. Логан провёл полтора дня за рулём на предсезонных тестах в Бахрейне, после чего мы просто пожелали ему удачи в сезоне, который обещал быть очень сложным для любого дебютанта.

Мы продолжим работать с Логаном и инвестировать в него, поскольку хотим, чтобы он добился успеха».

Джеймс Ваулз добавил, что часто заметное отставание Сарджента от напарника Алекса Элбона связано с тем, что на машине Элбона были новинки, а на машине Логана – нет: «Машина Логана не всегда была в той же аэродинамической конфигурации, как у Алекса. Поэтому часто, когда вы видите разницу в скорости, она не обязательно связана с тем, о чём можно подумать, глядя на секундомер.

У нас есть программа подготовки молодых гонщиков, в которую мы продолжаем инвестировать. Только тогда, как мы поймём, что достигли конца пути, мы начнём принимать решения, но сейчас мы далеки от этого».