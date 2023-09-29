Видео: Риккардо путешествует по Западной Австралии

О главной мечте Даниэля Риккардо мы знаем – это мечта о чемпионском титуле, но до неё гонщику AlphaTauri пока далеко, и это ещё мягко сказано. Но оказывается, было у Даниэля ещё одно заветное желание, осуществить которое всё-таки проще: по его словам, целых двадцать лет вместе со своим лучшим другом Блейком они мечтали совершить автомобильное путешествие по Западной Австралии.

От Перта, родного города Даниэля, до Эксмута, что на северо-западном побережье Австралии, около 1300 км, и друзья наконец-то смогли отправиться в путь, выбрав для этого тёмно-синий внедорожник Ford Everest и взяв с собой съёмочную группу, вооружённую всей необходимой видеоаппаратурой. Судя по финальным титрам, проект удалось осуществить благодаря поддержке департамента туризма правительства Западной Австралии.

Получился красивый фильм, в котором прежде всего поражают необычные виды этих мест, где далеко не каждому доведётся побывать.

В фильме по ходу путешествия Даниэль произносит такие слова: «Для меня это и есть свобода!» Такую свободу он получил в первой половине года, когда расстался с командой McLaren, а обязанности резервного гонщика Red Bull не были столь уж обременительными. Пожалуй, ему действительно стоило сделать эту паузу в карьере – хотя бы для того, чтобы осуществить давнюю мечту, а заодно снять такой фильм…