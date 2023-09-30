Джолион Палмер призывает пересмотреть систему штрафов

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Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, проанализировал действия Серхио Переса в двух последних гонках и считает, что это повод задуматься о справедливости системы штрафов.

Гоночный уик-энд в Японии для Серхио Переса сложился неудачно: он стал участником нескольких инцидентов, за что получил два отдельных штрафа, и даже с дистанции Гран При сошёл два раза.

Проблемы для него начались в субботу. Макс Ферстаппен, его напарник по Red Bull Racing, в Японии словно вышел на следующий уровень по сравнению с тем, что мы видели в его исполнении в этом году. Он и так был впереди всех в большинстве гонок сезона, но после проблем, из-за которых потерпел поражение в Сингапуре, в Сузуке был всерьёз намерен отыграться, сокрушив своих соперников.

Там он был настолько уверен в себе и в своей машине, и так решительно настроен, что выиграл поул с преимуществом, превышавшим полсекунды, тогда как Перес довольствовался пятой позицией, уступив Ферстаппену вообще три четверти секунды.

Однозначно, характеристики RB19 Серхио подходят намного меньше, чем напарнику, и хотя мексиканец неплохо начал сезон, то теперь его проблемы усугубились. Не сомневаюсь, что если бы он стартовал по итогам квалификации из первого ряда или хотя бы с третьей позиции, то вполне мог бы подняться на подиум, поскольку машина Red Bull способна на прекрасный гоночный темп. По ходу сезона мы это видели на многих трассах, в том числе относительно недавно в Монце.

Но когда гонщик стартует с более далёких позиций, то риск стать участником инцидента на первом круге резко возрастает, тем более на такой узкой трассе, как Сузука.

Сразу после старта гонщику Ferrari Карлосу Сайнсу удалось протиснуться между машинами Шарля Леклера и Переса, а Льюис Хэмилтон при этом занял внешнюю траекторию, и в 1-й поворот все четверо попытались зайти одновременно. Это в принципе не могло получиться, и обычно хуже всего приходится тому, кто едет по внешнему радиусу.

Но в данном случае Mercedes Хэмилтона получила лишь незначительные повреждения, и Льюис действовал правильно, поэтому ему вполне удалось удержаться на трассе. Но машина Переса пострадала намного сильнее, поскольку получила удары с обеих сторон, и ему сразу пришлось свернуть в боксы на ремонт, после чего он откатился в самый хвост пелотона.

Квалификационные результаты Серхио всегда были явно хуже, чем у Макса, и мы уже привыкли, что на одном быстром круге он заметно уступает напарнику. Впрочем, Пересу неплохо удаётся проводить гонки – по воскресеньям он обычно действует разумно и расчётливо, демонстрируя отменное мастерство.

Но в последнее время мы этого не видим, поэтому он попадает в неприятные ситуации, что, конечно вызывает вопросы, которые возникают и у прессы, и у гонщиков.

В Сингапуре Перес на первом круге гонки задел машину Юки Цуноды, что привело к сходу гонщика AlphaTauri с дистанции, затем врезался в Williams Алекса Элбона, лишив его возможности заработать очки, а полученный за это 5-секундный штраф на результате самого Серхио никак не сказался.

В Японии дело тоже не ограничилось инцидентом на старте: в 11-м повороте он отправил в разворот Haas Кевина Магнуссена, за что был оштрафован.

Понятно, что неудачную попытку обгона машины Haas Перес предпринял с отчаяния, поскольку надолго застрял позади датчанина и не мог его опередить, хотя ехал на самой быстрой машине чемпионата – очень уж Серхио хотелось отыграться. Но со стороны его манёвр выглядел откровенно неуклюже – казалось, что мексиканцу вдруг изменило его гоночное мастерство.

В Red Bull Racing фактически смогли избежать второго штрафа, когда вновь выпустили Переса на трассу на машине, которую все уже считали выбывшей из гонки. К тому моменту Серхио проигрывал лидеру уже больше 20 кругов, и в подобных действиях команды не было иного смысла, кроме как формально отбыть 5-секундный штраф. Если бы не эта хитрость, то пять штрафных секунд могли бы вылиться в потерю позиций на следующем этапе в Катаре.

Так что команда поступила логично, а вот гонщику наверняка было некомфортно во всём этом участвовать, но он понимал, что подход вполне прагматичный. Но при этом хочется задать вопрос: не нуждается ли система штрафов в пересмотре в преддверии следующего сезона?

Правильно ли это, если гонщик получает одинаковые штрафы и за то, что сэкономил пару десятых на въезде на пит-лейн, как тот же Перес сделал в Японии, и за то, что выбил соперника с трассы? В Сингапуре аналогичный 5-секундный штраф Алонсо получил, когда пересёк белую линию, отделяющую въезд на пит-лейн, но в случае с Пересом его второй штраф представляется непропорционально маленьким по отношению к нарушению.

Я всё больше укрепляюсь в уверенности, что 5-секундный штраф – неадекватное наказание гонщику, признанному на 100% виновным в инциденте, в результате которого соперник так много потерял.

В прошлом мы видели немало происшествий, когда можно было спорить, кто из гонщиков в большей степени виноват в случившемся – например, так было во время субботнего спринта в Спа, когда трассу не поделили Перес и Хэмилтон. Но после инцидентов, подобных тем, что мексиканец спровоцировал в Сингапуре и Японии, думаю, вряд ли можно что-либо сказать в его защиту.

Думаю, за такого рода действия необходимо наказывать более сурово. Иногда 5-секундные штрафы дорого обходятся виновникам инцидентов, но чаще это относится к командам поменьше, а самым сильным легко удаётся избежать последствий, как это было в случае с Хэмилтоном в Монце.

Не сомневаюсь, перерыв между гонками пойдёт Пересу на пользу, он всё проанализирует и постарается как-то перестроиться, готовясь к гонке в Катаре. На всех оставшихся этапах сезона ему надо выступить как можно лучше, если он намерен удержаться на 2-м месте личного зачёта.