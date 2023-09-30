Эндрю Шовлин: В 2024-м у нас будет совсем другая машина

Машина Mercedes в следующем году будет значительно отличаться от W14, и команда намерена вновь претендовать на победы.

По ходу сезона 2023 года машина заводской команды штутгартского концерна уже претерпела существенные изменения, заметно прибавив в скорости, и на этой стадии чемпионата Mercedes занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, хотя Ferrari постепенно её догоняет.

«В следующем году мы намерены существенно пересмотреть конструкцию машины, – заявил Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes. – Но удастся ли нам решить все проблемы, связанные с управляемостью? Это будет зависеть о того, насколько эффективным окажется целый ряд наших разработок. Эти проекты уже на стадии реализации, но ещё не завершены, однако у нас уже есть довольно чёткое представление о том, в каком направлении надо двигаться, чтобы добиться улучшений».

Основной фактор, благодаря которому команда Red Bull смогла добиться в этом году столь впечатляющих успехов, связан с тем, то шасси RB19 не отличается исключительной эффективностью в каких-то отдельных аспектах, но при этом все его характеристики в целом на весьма неплохом уровне.

У этой машины всё хорошо с прижимной силой, она нормально справляется с любыми типами поворотов, стабильно ведёт себя на любых скоростях и позволяет гонщикам экономно расходовать ресурс резины. Единственным этапом чемпионата, где Red Bull Racing выступила хуже обычного, был Гран При Сингапура. Разумеется, соперники внимательно присматриваются к RB19, и кто-то вполне успешно копирует те или иные решения, разработанные командой из Милтон-Кинса.

Но в Mercedes ставят перед собой более серьёзную цель: в 2024 году они собираются бороться за победы.

«У нас будет совсем другая машина, но мы пока находимся на довольно ранней стадии разработки нового шасси, поэтому сложно сказать, удастся ли разобраться со всеми сложностями, – продолжил Шовлин. – Но когда мы создавали наши лучшие машины, например, в 2015-м или 2019 гг., то в процессе из разработки мы тоже не знали, что они получатся такими замечательными. Мы просто упорно трудились, прилагали максимум усилий и старались добиться как можно более высоких скоростей.

Во многих случаях разработанные нами шасси по уровню эффективности не дотягивали до того уровня, которого мы стремились достичь, однако при этом мы знаем, что если не ставить перед собой самые амбициозные цели, это, вероятно, будет означать, что вы установили для себя планку недостаточно высоко. Но в первые же пару дней тестов в Бахрейне мы сможем многое понять».