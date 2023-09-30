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Автоспорт

Honda до 2026 года предстоит решить важную проблему

Honda до 2026 года предстоит решить важную проблему

Honda Racing Corporation (HRC), гоночному подразделению японского автогиганта, предстоит решить весьма серьёзную проблему, чтобы правильно подготовиться к 2026 году, когда компания станет официальным партнёром Aston Martin и будет поставлять команде силовые установки нового поколения.

Сложности, которые японские мотористы предвидят и готовы их признать, связаны с тем, что изначально руководство Honda приняло решение в конце 2021 года свернуть программу в Формуле 1. При этом HRC в течение четырёх лет обязалась оказывать Red Bull Racing и AlphaTauri техническую поддержку, двум командам, с которыми её связывает давнее сотрудничество.

Но поскольку модернизация двигателей начиная с 2022-го заморожена, то для продолжения работы с этими командами не требуется прежнее число специалистов, и это уже не требует таких ресурсов, как в предыдущие годы.

В результате штат HRC был сокращён, многие инженеры были переведены на работу в другие подразделения компании, в том числе, их подключили к решению разного рода задач на производстве серийных автомобилей. А британский филиал Honda, занимавшийся гоночными силовыми установками, был продан Red Bull Powertrains, новому департаменту команды из Милтон-Кинса. Причём туда перешли некоторые японские специалисты.

Всё это не может не сказываться на подготовке к 2026 году, хотя Тошихиро Мибе, исполнительный директор корпорации Honda, заверил, что мотористы HRC уже занимаются проектом будущей силовой установки. Однако Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation, всё-таки готов признать определённое отставание, хотя и с оговоркой: «Не думаем, что мы много потеряли».

Более реалистично оценивает ситуацию Тетсуши Какуда, главный инженер и руководитель программы Honda в Формуле 1.

«Самая сложная проблема связана с дефицитом ресурсов, – приводит его слова издание The Race. – В техническом плане нам предстоит более активно заниматься электрическими технологиями, а также мы должны найти эффективные решения для двигателя внутреннего сгорания, работающего на биотопливе. Но мы уже получаем ресурсы в несколько большем объёме».

При этом речь прежде всего не о недостаточном финансировании, а именно о дефиците квалифицированных кадров, связанном с изначальным решением Honda уйти из Формулы 1. Однако затем в японской корпорации передумали, поддавшись на уговоры Лоуренса Стролла, совладельца компании Aston Martin и её главы, тем более, судя по всему, британская сторона будет в значительной степени финансировать этот проект. Именно так сейчас делает Red Bull, компенсируя расходы Honda по производству и эксплуатации двигателей.

Соответственно для экономики HRC программа создания силовой установки нового поколения уже не должна быть столь обременительной, как это было на более ранних этапах сотрудничества с Red Bull. Разумеется, задачу Honda упрощает тот факт, что сейчас не придётся начинать с нуля: за предыдущие годы мотористами накоплен обширный опыт, который успешно применяется и в перспективных разработках.

Специалисты HRC уже приступили к созданию нового двигателя внутренного сгорания, и стендовые испытания одноцилиндрового прототипа уже идут. Также продолжаются исследования в области создания батарей нового поколения и разработки полностью синтетического топлива.

«Конечно, для разработок 2026 года мы можем использовать наши нынешние знания, – подчеркнул Тетсуши Какуда. – До этого проекта каждый раз, когда в Honda сворачивали программу в Формуле 1, потом приходилось всё начинать с нуля.

Но сейчас мы продолжаем участвовать в Формуле 1, а также ряд ключевых специалистов по-прежнему работают у нас. Поэтому, если говорить о будущих разработках, то мы находимся в благоприятном положении».

Источник:www.f1news.ru

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