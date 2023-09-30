Honda до 2026 года предстоит решить важную проблему

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Honda Racing Corporation (HRC), гоночному подразделению японского автогиганта, предстоит решить весьма серьёзную проблему, чтобы правильно подготовиться к 2026 году, когда компания станет официальным партнёром Aston Martin и будет поставлять команде силовые установки нового поколения.

Сложности, которые японские мотористы предвидят и готовы их признать, связаны с тем, что изначально руководство Honda приняло решение в конце 2021 года свернуть программу в Формуле 1. При этом HRC в течение четырёх лет обязалась оказывать Red Bull Racing и AlphaTauri техническую поддержку, двум командам, с которыми её связывает давнее сотрудничество.

Но поскольку модернизация двигателей начиная с 2022-го заморожена, то для продолжения работы с этими командами не требуется прежнее число специалистов, и это уже не требует таких ресурсов, как в предыдущие годы.

В результате штат HRC был сокращён, многие инженеры были переведены на работу в другие подразделения компании, в том числе, их подключили к решению разного рода задач на производстве серийных автомобилей. А британский филиал Honda, занимавшийся гоночными силовыми установками, был продан Red Bull Powertrains, новому департаменту команды из Милтон-Кинса. Причём туда перешли некоторые японские специалисты.

Всё это не может не сказываться на подготовке к 2026 году, хотя Тошихиро Мибе, исполнительный директор корпорации Honda, заверил, что мотористы HRC уже занимаются проектом будущей силовой установки. Однако Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation, всё-таки готов признать определённое отставание, хотя и с оговоркой: «Не думаем, что мы много потеряли».

Более реалистично оценивает ситуацию Тетсуши Какуда, главный инженер и руководитель программы Honda в Формуле 1.

«Самая сложная проблема связана с дефицитом ресурсов, – приводит его слова издание The Race. – В техническом плане нам предстоит более активно заниматься электрическими технологиями, а также мы должны найти эффективные решения для двигателя внутреннего сгорания, работающего на биотопливе. Но мы уже получаем ресурсы в несколько большем объёме».

При этом речь прежде всего не о недостаточном финансировании, а именно о дефиците квалифицированных кадров, связанном с изначальным решением Honda уйти из Формулы 1. Однако затем в японской корпорации передумали, поддавшись на уговоры Лоуренса Стролла, совладельца компании Aston Martin и её главы, тем более, судя по всему, британская сторона будет в значительной степени финансировать этот проект. Именно так сейчас делает Red Bull, компенсируя расходы Honda по производству и эксплуатации двигателей.

Соответственно для экономики HRC программа создания силовой установки нового поколения уже не должна быть столь обременительной, как это было на более ранних этапах сотрудничества с Red Bull. Разумеется, задачу Honda упрощает тот факт, что сейчас не придётся начинать с нуля: за предыдущие годы мотористами накоплен обширный опыт, который успешно применяется и в перспективных разработках.

Специалисты HRC уже приступили к созданию нового двигателя внутренного сгорания, и стендовые испытания одноцилиндрового прототипа уже идут. Также продолжаются исследования в области создания батарей нового поколения и разработки полностью синтетического топлива.

«Конечно, для разработок 2026 года мы можем использовать наши нынешние знания, – подчеркнул Тетсуши Какуда. – До этого проекта каждый раз, когда в Honda сворачивали программу в Формуле 1, потом приходилось всё начинать с нуля.

Но сейчас мы продолжаем участвовать в Формуле 1, а также ряд ключевых специалистов по-прежнему работают у нас. Поэтому, если говорить о будущих разработках, то мы находимся в благоприятном положении».