Хорнер: Лоусон будет в списке кандидатов на 2025-й

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Лиам Лоусон уверенно дебютировал в Формуле 1, заменив травмированного Даниэля Риккардо, но в следующем сезоне останется резервным гонщиком Red Bull Racing. В европейской прессе появились предположения, что новозеландский гонщик согласился на такой вариант, поскольку ему гарантировали место основного пилота в 2025 году, но руководитель команды Кристиан Хорнер это опроверг.

Кристиан Хорнер: «В жизни нет никаких гарантий. Лиам отлично справился и произвёл на нас сильное впечатление. Он сделал именно то, что мы от него ждали, и воспользовался шансом продемонстрировать свои способности. Это принесло ему много пользы, но некоторым вскружило голову.

Мы продолжим помогать Лиаму развиваться, вернув его к роли тестового и резервного пилота. Он обязательно будет в списке кандидатов на 2025 год».