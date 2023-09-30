Николь Пиастри – замечательная мама отличного гонщика

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Нечасто бывает, что родители гонщиков Формулы 1 ведут активную публичную жизнь, общаются с прессой или ведут свои страницы в социальных сетях именно в расчёте на внимание болельщиков.

Можно вспомнить, конечно, что весьма заметными персонажами паддока в своё время были Джон Баттон и Энтони Хэмилтон, но это всё-таки особые случаи. Отец чемпиона мира 2009 года был известным британским гонщиком и выступал в ралли-кроссе, а Хэмилтон-старший сначала занимался карьерой сына, а затем стал менеджером ещё нескольких пилотов.

Другое дело Николь Пиастри, мама гонщика McLaren, которому прочат большое будущее в Формуле 1. Ей свойственно неплохое чувство юмора, и она использует социальные сети довольно эффективно, что, пожалуй, добавляет популярности её талантливому и быстрому сыну.

Например, когда Оскар впервые в сезоне поднялся на подиум по итогам Гран При Японии, Николь поделилась фотографией коллекции его старых кубков, завоёванных ещё во времена картинга, и прокомментировала её так: «Оскар, отличная работа! Но значит ли это, что я наконец-то смогу что-то из этого выбросить?..»

Эта её реплика собрала больше 20 тысячи лайков, что уже немало. А ещё раньше в дни гоночного уик-энда в Сузуке был ещё один эпизод, о котором стоит рассказать подробнее.

Мы приводили слова Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, в интервью телеканалу Sky Sports сказавшего, что он готов оплатить маме Оскара билеты на самолёт из Австралии в Японию: «Для всей семьи Пиастри это было бы здорово!»

И вот как на это предложение отреагировала Николь, причём её ответ Брауну болельщики тоже оценили весьма высоко: «Спасибо за щедрое предложение, но думаю, что лучше я буду переживать все мои нервные припадки в комфортной домашней обстановке. Впрочем, ближе к Гран При Лас-Вегаса я намереваюсь постичь искусство медитации».

К этим словам был добавлен хитрый смайлик.

И, конечно, отдельно надо отметить реплику Николь Пиастри, появившуюся на её страницах в социальных сетях, когда стало известно, что в McLaren подписали с её сыном многолетний контракт: «Что!! Значит, мы будем всем этим заниматься ещё три года???»

На этот раз смайлик был рыдающий.

В этом контексте вполне логично выглядит её реакция на новость о возвращении Даниэля Риккардо в Формулу 1 в качества гонщика AlphaTauri: «Я искренне рада за Даниэля, но подумали ли мы о его маме, которая полагала, что наконец-то может расслабиться?»

В любом случае нет сомнений, что Николь Пиастри гордится успехами своего сына, по пути в Формулу 1 с первой попытки ставшего чемпионом трёх молодёжных серий подряд: в 2019-м Оскар выиграл Еврокубок Формулы Renault, в следующем сезоне завоевал титул в Ф3, ещё через год стал чемпионом в Ф2. А теперь открыл счёт подиумам в Формуле 1, и мало кто сомневается, что у 22-летнего австралийца отличные перспективы.

В общем, его маме будет что комментировать.