Норрис примет участие в гоночном фестивале в Сономе

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McLaren примет участие в традиционном автомобильном фестивале Velocity Invitational, который пройдёт на калифорнийском автодроме Sonoma Raceway с 10 по 12 ноября, т.е. за неделю до Гран При Лас-Вегаса.

Команду там будет представлять Ландо Норрис, он присоединится к Пато О’Варду, Алексу Росси и Тони Канаану, выступающим за Arrow McLaren в серии IndyCar, а возглавлять столь представительную делегацию будет Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing. Но если Ландо туда отправится впервые, то Браун примет участие в этом фестивале уже четвёртый год подряд – раньше он там бывал вместе с историческим подразделением United Autosports.

«Мы рады принять участие в фестивале в этом году, чтобы отметить 60-летие нашей гоночной команды, – подчеркнул он. – Velocity Invitational предлагает автомобильным энтузиастам уникальную возможность своими глазами увидеть всё то, что ассоциируется с McLaren Racing – это скорость, инновации и совершенство».

Также в McLaren Racing представили полный список гоночной техники, которую привезёт в Соному – столько исторических машин сразу команда из Уокинга на этот фестиваль ещё никогда не отправляла.

Среди них MP4-23A-05, на которой Льюис Хэмилтон выступал на Гран При Бразилии 2008 года, где выиграл свой первый титул, и MP4/14A-04 – чемпионская машина Мики Хаккинена 1999 года. Также там будут MP4/6-10, машина Айртона Сенны – её бразилец пилотировал в 1991 году, MP4/2A-01, Ники Лауды, на которой он в 1984-м в третий раз стал чемпионом мира, и M23-5 образца 1974 года – на ней Эмерсон Фиттипальди завоевал для McLaren её первую победу в чемпионате мира, к тому же команда тогда впервые выиграла Кубок конструкторов.

И это далеко не полный список, поскольку McLaren привезёт в Соному не только исторические машины Формулы 1 разных лет, но и спортпрототипы, в своё время создававшиеся для серии Can-Am.