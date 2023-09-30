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Автоспорт

Норрис разъезжает по Монако на историческом спорткаре

Норрис разъезжает по Монако на историческом спорткаре

Когда команда McLaren вернулась из весьма успешных азиатских гастролей, за время которых её гонщики трижды поднялись на подиум, в том числе счёт завоёванным в Формуле 1 трофеям в Японии открыл Оскар Пиастри, на базе в Уокинге прошло торжественное собрание всего коллектива. Разумеется, там было сделано коллективное фото, вот только из гонщиков на нём можно увидеть только Оскара.

Ландо в эти дни отдыхает в Монако, предаваясь типичным для средиземноморского княжества развлечениям – играет в казино. Насколько успешно, о том история умалчивает, но любопытный момент заключается в том, на каком автомобиле Норрис приехал в игорное заведение.

Вездесущие «споттеры» несколько раз запечатлели, как Ландо подруливает к казино на весьма раритетном спорткаре Lamborghini Miura тёмно-синего цвета и передаёт его парковщику. Охотникам за звёздами было не лень дождаться, когда гонщик через какое-то время забрал машину и умчался куда-то в ночь.

Норрис разъезжает по Монако на историческом спорткаре

Появление пилота McLaren на улицах Монако вызывало некоторое оживление публики, к нему подошли несколько человек и попросили разрешения сделать селфи, а какая-то девушка успела получить ещё и автограф.

Правда, не со всеми Ландо был одинаково учтив: в сети появилось видео, на котором он показывает людям, снимавшим его на смартфон, скажем так, неприличный жест. Но делает это весело и непринуждённо, не желая никого оскорбить.

Уместно вспомнить одно интервью телеканалу Channel 4, в котором в дни прошлогоднего Гран При Великобритании принимали участие Джордж Расселл, Алекс Элбон и Ландо Норрис: их тогда спросили, на каких автомобилях они ездят по обычным дорогам.

Джордж, конечно, сказал, что лично он предпочитает Mercedes, но добавил, что Ландо, разумеется, раскатывает на спорткаре McLaren. Алекс не успел и рта раскрыть, как Ландо пошутил: «Я оказываю ему услуги, выступая в роли Uber».

И Элбон тогда подтвердил, что Норрис действительно забирает его из дома на своей машине, когда они вместе отправляются в гольф-клуб. Развивая шутку Ландо, можно предположить, что если такая практика продолжится, то цена на его транспортные услуги возрастёт.

Спорткар McLaren – впечатляющая машина, спору нет, но Lamborghini Miura – просто уникальная. Такие выпускались итальянской компанией более полувека назад – с 1966-го по 1973 гг., и всего было произведено 764 экземпляра, которые считаются одними из первых суперкаров в истории автомобилестроения. Оснащалась Miura могучим по тем временам 4-литровым двигателем V12 мощностью около 300 л.с. В наши времена средняя аукционная цена такого автомобиля – порядка $1,5 млн.

Источник:www.f1news.ru

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