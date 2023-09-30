Норрис разъезжает по Монако на историческом спорткаре

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Когда команда McLaren вернулась из весьма успешных азиатских гастролей, за время которых её гонщики трижды поднялись на подиум, в том числе счёт завоёванным в Формуле 1 трофеям в Японии открыл Оскар Пиастри, на базе в Уокинге прошло торжественное собрание всего коллектива. Разумеется, там было сделано коллективное фото, вот только из гонщиков на нём можно увидеть только Оскара.

Ландо в эти дни отдыхает в Монако, предаваясь типичным для средиземноморского княжества развлечениям – играет в казино. Насколько успешно, о том история умалчивает, но любопытный момент заключается в том, на каком автомобиле Норрис приехал в игорное заведение.

Вездесущие «споттеры» несколько раз запечатлели, как Ландо подруливает к казино на весьма раритетном спорткаре Lamborghini Miura тёмно-синего цвета и передаёт его парковщику. Охотникам за звёздами было не лень дождаться, когда гонщик через какое-то время забрал машину и умчался куда-то в ночь.

Появление пилота McLaren на улицах Монако вызывало некоторое оживление публики, к нему подошли несколько человек и попросили разрешения сделать селфи, а какая-то девушка успела получить ещё и автограф.

Правда, не со всеми Ландо был одинаково учтив: в сети появилось видео, на котором он показывает людям, снимавшим его на смартфон, скажем так, неприличный жест. Но делает это весело и непринуждённо, не желая никого оскорбить.

Уместно вспомнить одно интервью телеканалу Channel 4, в котором в дни прошлогоднего Гран При Великобритании принимали участие Джордж Расселл, Алекс Элбон и Ландо Норрис: их тогда спросили, на каких автомобилях они ездят по обычным дорогам.

Джордж, конечно, сказал, что лично он предпочитает Mercedes, но добавил, что Ландо, разумеется, раскатывает на спорткаре McLaren. Алекс не успел и рта раскрыть, как Ландо пошутил: «Я оказываю ему услуги, выступая в роли Uber».

И Элбон тогда подтвердил, что Норрис действительно забирает его из дома на своей машине, когда они вместе отправляются в гольф-клуб. Развивая шутку Ландо, можно предположить, что если такая практика продолжится, то цена на его транспортные услуги возрастёт.

Спорткар McLaren – впечатляющая машина, спору нет, но Lamborghini Miura – просто уникальная. Такие выпускались итальянской компанией более полувека назад – с 1966-го по 1973 гг., и всего было произведено 764 экземпляра, которые считаются одними из первых суперкаров в истории автомобилестроения. Оснащалась Miura могучим по тем временам 4-литровым двигателем V12 мощностью около 300 л.с. В наши времена средняя аукционная цена такого автомобиля – порядка $1,5 млн.