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Автоспорт

Штук: Мику Шумахеру придётся принять непростое решение

Штук: Мику Шумахеру придётся принять непростое решение

До последнего времени у Мика Шумахера оставалась надежда, хотя и весьма слабая, что он сможет вернуться в Формулу 1, но похоже, что его шансы стремятся к нулю, поскольку в Williams несмотря ни на что намерены продолжить сотрудничество с Логаном Сарджентом.

Как  заявил Джеймс Ваулз, руководитель британской команды, «Мы хотим, чтобы он пилотировал нашу машину в следующем году, и это во многом зависит от нас».

Конечно, если американец до конца сезона разобьёт ещё пару машин, это может окончательно подорвать веру Williams в его перспективы, но намного выше вероятность, что Шумахеру придётся соглашаться на предложение Alpine и попробовать себя в гонках на выносливость. Насколько можно понять, это и есть его «план B».

Однако не все эксперты считают это подходящей альтернативой.

«Не знаю, правильный ли это путь, – заявил Ханс-Йоахим Штук, бывший гонщик Формулы 1, также успешно выступавший в гонках на выносливость и дважды, в 1986-м и 1987 гг., выигравший «24 часа Ле-Мана» за рулём спортпрототипа Porsche. – Если он не останется в Формуле 1, не подпишет контракт с какой-либо командой, он уже не сможет вернуться. Поэтому ему предстоит принять непростое решение, а нам придётся подождать, чтобы посмотреть, где он в итоге окажется.

В Mercedes он в хороших руках, там у него неплохие шансы. Но если он вдруг решит расстаться с Формулой 1, то окончательно выйдет из игры. В своё время со мной произошло то же самое. В 1979-м я ушёл из Формулы 1, а потом подписал контракт с Porsche и своих главных успехов добился именно в гонках на выносливость. Разумеется, это была уже совершенно другая категория автоспорта.

Впрочем, в отличие от Шумахера, я тогда был уже несколько старше. Только он сам может решить, каким будет продолжение его карьеры».

В любом случае, Тото Вольфф не раз давал понять, что высоко ценит Мика, и тот вполне может остаться резервным гонщиком Mercedes и в 2024 году.

Источник:www.f1news.ru

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