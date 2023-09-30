В Aston Martin отчитались об убытках в 2022 году

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В Aston Martin опубликовали финансовую отчётность по итогам 2022 года. Из документов следует, что команда Формулы 1 в прошлом сезоне получила убытки в размере почти $53 миллиона, что на $9 миллионов больше, чем годом ранее.

Финансовые потери выросли, несмотря на увеличение призовых и спонсорских выплат на $32 миллиона по сравнению с 2021 годом.

В прошлом сезоне общие расходы команды выросли до $152 046 000 против $107 735 000 в 2021-м. С учётом всех расходов и доходов, убытки в 2022 году составили $52 915 000 против $43 332 000 годом ранее.

Расходы на зарплату сотрудников команды в прошлом году составили $54 983 000, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Но этот рост объясняется увеличением численности персонала – с 401 в 2021-м до 504 в 2022-м. Из этого числа 81 человек заняты в администрировании, а 423 отвечают за «разработку, производство и технику».