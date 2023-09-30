В McLaren ведут переговоры с Норрисом о новом контракте

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Между Ландо Норрисом и руководством McLaren уже идут предварительные переговоры о возможном продолжении сотрудничества и после истечения срока действующего контракта.

Обязательства британца перед командой предполагают, что он будет выступать за McLaren до конца 2025 года, тогда как его напарник, Оскар Пиастри, недавно продлил контракт до 2026 года включительно. Всё это гарантирует команде из Уокинга стабильность на среднесрочную перспективу, и при этом в McLaren продолжается процесс обновления инфраструктуры.

Норрис считается очень перспективным гонщиком, и уже ходят слухи об интересе к нему со стороны Red Bull и Ferrari, однако руководитель команды McLaren Андреа Стелла заявил, что они постараются добиться, чтобы Ландо остался.

«Конечно, мы ведём с ним переговоры, – приводит слова Стеллы Speedcafe. – Они продвигаются неплохо, и мы довольны тем, как идёт этот процесс».

В последних семи гонках Норрис четыре раза поднимался на подиум, занимая вторые места, что стало возможным после того, как в McLaren успешно модернизировали машину. По мнению руководителя команды, столь раннее начало переговорного процесса говорит о высокой степени доверия между его участниками. В таком же ключе проходило обсуждение деталей контракта с Оскаром Пиастри.

«В случае с Ландо мы действуем точно так же, стремясь как можно более полно подтвердить на трассе то, что обещаем, и стараясь создать предпосылки того, что в последующие годы команда продолжит развиваться, – добавил Стелла. – Мне самому будет не вполне комфортно вести переговоры с гонщиком, старясь его в чём-то убедить, если у меня на руках нет козырей.

Не хочется оказаться в ситуации, когда гонщик скажет: «Вы обещали мне, что будет так-то и так-то, но этого не происходит». Поэтому мои аргументы и аргументы, которые приводит Зак Браун, имеют под собой реальную почву, они основаны на фактах.

Мы не хотим заманивать людей просто деньгами, мы хотим, чтобы гонщики нам доверяли и продолжали сотрудничать с командой, по-настоящему веря в успех нашего совместного проекта».