Видео: Льюис Хэмилтон о своей работе в команде Mercedes

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В команде Mercedes решили лишний раз объяснить болельщикам вещи вроде бы очевидные, но сделать это немного по-новому, поэтому подготовили видеоролики, в которых гонщики сами рассказывают о себе и о своей работе.

Может быть, для многих в этом видео нет ничего особенно нового, но Льюис Хэмилтон меньше чем за три минуты поведал о главных аспектах труда гонщика Формулы 1, а его слова наглядно подкреплены хорошей подборкой кадров, снятых в разное время в разных ситуациях, и люди, которые только сейчас открывают для себя мир автоспорта, могут получить ответы на какие-то базовые вопросы.

Приведём лишь одно предложение из аннотации к этому видео: «Льюис – семикратный чемпион мира, но его роль не ограничивается тем, что вы видите на трассе, она намного важнее».

Льюис Хэмилтон: «Привет, я Льюис Хэмилтон, и я – гонщик Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. В четыре года я начал выступать в соревнованиях – сначала это были гонки радиоуправляемых машинок, потом с 8 лет это уже картинг, которым я занимался лет до 16-ти.

С 17 лет начал выступать в гонках машин с открытыми колёсами, и можно сказать, что до 21 года я был только наполовину профессиональным гонщиком, а когда мне исполнилось 22, я уже окончательно стал профессионалом. С этого времени я выступаю в Формуле 1, чем и занимаюсь вот уже 16 лет.

Если обобщить всё, что делает гонщик Формулы 1, то наша работа состоит в том, чтобы добиться для команды максимально возможного результата, а также помочь найти правильное направление модернизации машины.

Каждый раз, садясь за руль, я стараюсь пилотировать на пределе возможного, после чего мои впечатления команда использует, чтобы понять, как надо действовать, чтобы усовершенствовать машину.

Для повышения результатов от гонщика требуется мастерство и умение пилотировать на высоких скоростях, а также вместе с командой мы детально анализируем собранную информацию, стараясь ничего не упустить и при этом найти правильный подход к настройкам.

Важно добиться, чтобы каждый элемент был на своём месте, и ты в каждый уик-энд мог выступать на максимально высоком уровне. Кроме того, надо, чтобы каждый сотрудник команды, кто с тобой работает, тоже выкладывался по полной.

За пределами гоночного уик-энда я выполняю различные обязательства перед командой, в конечном итоге связанные с нашими деловыми партнёрами, а они в свою очередь помогают нам развиваться и участвовать в чемпионате мира. Это всевозможные съёмки, рекламные акции и всё такое.

Кроме того, какое-то время я провожу на базе команды, работаю на симуляторе, общаюсь со специалистами разных подразделений, ведь мы напрямую контактируем с инженерами, которые разрабатывают машину. А также надо постоянно тренироваться – настолько интенсивно, насколько хватает сил.

В основном этим приходится заниматься в перерывах между всеми перечисленными делами. Плюс надо соблюдать диету, нормально восстанавливаться после гонок, спать, отдыхать и т.д.

Самая сложная часть работы – это её психологический аспект, поскольку. каждый уик-энд необходимо стабильно выступать на максимально высоком уровне. А лучшая её часть – возможность пилотировать самые быстрые машины в мире, путешествовать по всему миру, знакомиться с новыми странами и их культурой, встречаться с разными людьми.

Самые яркие воспоминания за время работы в Mercedes у меня связаны с первой победой за рулём машины этой команды, которую я одержал в Будапеште в 2013 году, с первым чемпионатом, который мы выиграли вместе, и с седьмым титулом.

А ещё я рад каждому дню, который провожу вместе с этим коллективом, ведь я люблю этих людей, ценю нашу дружбу. Мы стараемся добиться общей цели, и нас связывает общая страсть».