WEC: Alpine проводит в Испании тесты гиперкара A424

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Заводская команда французского концерна Renault, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость, продолжает готовиться к дебюту в категории LMh. В следующем году на старт сезона выйдет новейший гиперкар Alpine A424, и на этой неделе на испанском автодроме Motorland Aragon проходят очередные тесты.

Машину, на которой пока нет никакой спонсорской рекламы, а только логотип Alpine и бортовой номер 36, по очереди пилотируют Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер, гонщики Alpine Endurance Team. Месяц назад они уже провели первые успешные испытания этого спортпрототипа на автодроме Поль-Рикар на юге Франции.

Сезон 2024 года начнётся в последний уик-энд февраля в Катаре с так называемого «Пролога», а затем 2 марта на этом же автодроме в Лосаиле пройдёт первый этап WEC – гонка называется «1812 км Катара».