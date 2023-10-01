17 лет назад Михаэль Шумахер одержал свою 91-ю победу

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1 октября 2006 года Михаэль Шумахер выиграл Гран При Китая, одержав свою 91-ю и последнюю победу в Формуле 1. Разумеется, в своё время мы об этой гонке уже рассказывали, но сегодня есть повод вновь о ней вспомнить.

Болельщикам со стажем и поклонникам таланта семикратного чемпиона мира та гонка памятна ещё и потому, что за три недели до неё на этапе в Монце Шумахер объявил о завершении карьеры, и это был очень эмоциональный, если не сказать драматический момент в истории чемпионата.

Тот Гран При Китая проходил в меняющихся погодных условиях, и казалось, что на мокром асфальте автодрома в Шанхае Фернандо Алонсо, лидировавшему в личном зачёте, не было равных. Испанец уверенно лидировал и в гонке, но вместе с командой допустил тактическую ошибку, когда на первом пит-стопе решил поменять только передние шины на своей Renault – в те времена правила это допускали.

Однако, вернувшись на трассу, он так и не смог нормально прогреть промежуточную резину и начал терять темп. Фернандо уже догоняли Джанкарло Физикелла, его напарник, и Михаэль Шумахер, пробившийся на третью позицию после старта с шестой, в том числе из-за схода Кими Райкконена. Финн, тогда выступавший за McLaren, на первых 12 кругах ехал третьим, затем опередил Физикеллу, а потом сошёл из-за проблем с двигателем.

Итальянский гонщик в той ситуации ехал быстрее напарника, но так получилось, что в течение нескольких кругов Алонсо его не пропускал, а Физикелле уже приходилось несладко из-за наседавшего Шумахера.

На 30-м круге Фернандо всё-таки уступил лидерство Джанкарло, и в теории победа всё равно могла остаться за командой Renault, но гоночные боги распорядились иначе. Шумахер обогнал Алонсо уже на следующем круге, а потом испанцу не повезло на его втором пит-стопе, когда он переходил на слики – возникла заминка из-за заклинившей колёсной гайки заднего правого колеса, приведшая к потере более десяти секунд.

Шумахер получил свежий комплект сликов Bridgestone на 40-м круге, Физикелла перешёл на слики (в его случае Michelin) кругом позже, но продолжал лидировать. И тут он оплошал, что неудивительно, поскольку и резина была недостаточно прогрета, и асфальт ещё не вполне просох, и прессинг был предельный.

Вот как тот эпизод гонки после финиша комментировал Михаэль: «Было понятно, что проходить 1-м поворот будет сложно. У меня самого там был опасный момент. Хотя я проходил поворот в умеренной манере, но всё равно на входе скорость была чуть выше, чем нужно. Поэтому я подумал, что у Джанкарло могут возникнуть проблемы – так и получилось, он не смог удержать машину на трассе. Я этим воспользовался, после чего немного сбросил обороты и спокойно добрался до финиша».

Фернандо, вернувшись на трассу, поехал очень быстро, записал на свой счёт несколько лучших кругов, всё время увеличивая темп, на 48-м круге опередил Физикеллу и в итоге финишировал вторым, проиграв Шумахеру чуть больше трёх секунд.

Но Алонсо тогда уступил Михаэлю не только победу, а ещё и лидерство в чемпионате. При равном количестве очков Шумахер в первых 16-ти гонках сезона семь раз поднялся на высшую ступень подиума, а у испанца на тот момент было на одну победу меньше.

Впрочем, как мы знаем, такой исход Гран При Китая не помешал Фернандо выиграть второй титул подряд, а то достижение Михаэля так и осталось его последней победой в Формуле 1. На следующем этапе в Японии он лидировал, но сошёл из-за отказа двигателя, а в финале сезона, проходившем в Бразилии, финишировал только четвёртым после проблем в квалификации и прокола колеса на первых кругах гонки.

Фернандо же выиграл в Сузуке и занял 2-е место в Сан-Паулу, где свою вторую победу к великой радости земляков одержал Фелипе Масса, напарник Шумахера по Ferrari.

Разумеется, тогда всем казалось, что Алонсо продолжит своё триумфальное шествие, однако на его счету по-прежнему «только» два титула, хотя из всех героев того сезона он единственный, кто по-прежнему выступает в Формуле 1 и по-прежнему поднимается на подиумы.

Возможно, это прозвучит несколько пафосно, но закончить текст о событиях 17-летней давности хочется вот какими словами: болельщикам всего мира, конечно, очень хочется, чтобы Михаэль Шумахер одержал ещё одну победу, пожалуй, главную в его жизни…