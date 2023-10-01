Джентльмены, заводите ваши... трактора!

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В этот уик-энд в калифорнийском городе Монтерее проходит традиционный автоспортивный фестиваль Rennsport Reunion, организованный компанией Porsche. Но одним из самых популярных и весёлых событий в программе фестиваля была вчерашняя гонка на тракторах.

Несмотря на то, что скорости этих транспортных средств не превышают 30 км/ч, такие соревнования привлекают не только внимание публики – в них с удовольствием участвуют известные гонщики.

«Повеселились от души – настолько, насколько это возможно на таких скоростях!» – прокомментировал Ник Тэнди, в 2015 году выигравший «24 часа Ле-Мана» вместе с Нико Хюлкенбергом и Эрлом Бамбером на спортпрототипе Porsche 919 Hybrid.

Тэнди не просто мастер гонок на выносливость: у себя на родине в Великобритании он успешно занимается фермерством, поэтому у него богатый опыт вождения тракторов и прочей техники сельскохозяйственного предназначения.

«Тут важнее всего сохранять набранный темп, – весело добавил он. – Думаю, аэродинамический баланс на моем тракторе был в полном порядке, и мне удалось в полной мере использовать ресурс шин!»

Среди звёзд автоспорта, принявших участие в гонке на тракторах, были бразилец Фелипе Наср, бывший гонщик Формулы 1 и прошлогодний победитель «24 часов Дайтоны», Йорг Бергмайстер, в 2019-м выигравший WEC в классе LMGTE Am, и австралиец Мэтт Кэмпбелл, в 2022-м завоевавший титул в категории GTD Pro в американском чемпионате IMSA.