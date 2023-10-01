Эдди Джордан: Лоусон может стать новым Феттелем

Эдди Джордан, основатель и бывший руководитель команды Jordan (ныне Aston Martin), считает, что Лиам Лоусон настолько хорош, что может стать следующим Себастьяном Феттелем, поэтому в Red Bull должны дорожить новозеландским гонщиком и не позволить другим командам его переманить.

Лиам заменил в AlphaTauri травмированного Даниэля Риккардо и очень неплохо справляется с делом – он не только опережает Юки Цуноду, но уже заработал пару очков по итогам Гран При Сингапура, который считается одним из самых сложных этапов сезона.

Однако в Red Bull предпочли оставить неизменным состав итальянской команды, и в 2024-м за неё будут выступать Цунода и Риккардо, а Лоусону предстоит выполнять обязанности резервного гонщика и AlphaTauri, и Red Bull Racing.

В последнем выпуске подкаста Formula for Success Эдди Джордан весьма похвально отозвался о 21-летнем новозеландце.

«Полагаю, мне бы хотелось видеть Лоусона за рулём машины AlphaTauri, но при этом Формуле 1 не стоит терять таких ярких персонажей, как Даниэль, – сказал он. – С одной стороны, мне хочется им посоветовать оставить Лиама в команде – надо использовать этот шанс, потому что есть вероятность, что они получат нового Феттеля.

Однако у AlphaTauri есть свои коммерческие интересы, которые диктуют команде, что делать, и я не думаю, что кто-либо сможет справиться с такого рода задачами лучше, чем Даниэль. Возможно, правильное решение в этом и состоит: пусть ещё на один сезон Лоусон останется резервным гонщиком. Однако его нельзя потерять, я думаю, что он по-настоящему хорош.

Лиам заслуживает шанса в Формуле 1. Но чемпионом мира может стать только кто-то один, так что на месте Red Bull, если уж искать замену Серхио Пересу, то я бы вместо него взял в команду совершенно нового гонщика, которого ждёт большое будущее.

У Лоусона именно такие способности, и я думаю, что он должен оказаться за рулём машины Red Bull либо в следующем году, либо через год».