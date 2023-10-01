Херберт советует Сайнсу подумать о переходе в Audi

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Карлос Сайнс не скрывает, что хорошие результаты, которые он показывает в последнее время, влияют на его переговоры с Ferrari, к тому же, к испанскому гонщику проявляют интерес другие команды.

Начало сезона было для него непростым, но после летнего перерыва он заметно прибавил, дважды поднялся на подиум, в том числе выиграл Гран При Сингапура, и это усиливает его позицию при обсуждении вопроса о продлении контракта.

Когда в интервью испанской газете AS его спросили, не настал ли подходящий момент для таких переговоров, Карлос ответил: «Да, в команде это понимали, и мы это понимали ещё до гонок в Монце и Сингапуре. Разумеется, вести переговоры всегда лучше, когда ты выступаешь на высоком уровне.

Но даже до этих двух гонок у нас, у Ferrari, у Фредерика Вассёра, словом, у всех уже было желание заняться этим вопросом. Даже когда меня критиковали, мои дела шли не так уж плохо, а сейчас нельзя сказать, что всё просто отлично. Но каждую гонку надо воспринимать по отдельности, ведь в нашем спорте успехи и неудачи всегда чередуются, поэтому главное – надо полностью сосредоточиться на самом себе и на своей работе.

Ты должен знать, что тебе помогает, а что мешает. При этом хорошие гонки надо так же быстро оставлять в прошлом, как и плохие. У нас у всех есть достоинства и недостатки. Впрочем, о слабостях говорить не хочется, поскольку мы – гонщики Формулы 1, и здесь ни у кого нет слабых мест».

В паддоке какое-то время назад начались разговоры о том, что к Сайнсу проявляют интерес в Audi, ведь немецкая компания создаёт свою заводскую команду на основе швейцарской Sauber, пока выступающей в чемпионате как Alfa Romeo.

Если это соответствует действительности, то у Карлоса может появиться соблазн поменять команду после того, как в 2024 году закончится действие его контракта с Ferrari. Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, советует ему поступить именно так.

«Если в Формулу 1 приходит бренд уровня Audi, то с этим связаны самые высокие ожидания, – приводит слова Херберта лондонская The Mirror. – Такая команда будет пытаться заполучить самых лучших, а Карлос доказал, что у него есть все нужные качества, разве что ему надо выступать более стабильно.

В Монце мы видели, что когда он всё делает, как надо, он может добиться успеха. Audi это подходит. Как и у Карлоса Сайнса-старшего, у него правильный психологический настрой. Его отличает не только очень стойкая психика, но и отличное знание технической стороны дела, а это именно то, что нужно Audi. Хотя я думаю, что ему хочется остаться в Ferrari.

Валттери Боттас тоже говорит, что хотел бы по-прежнему выступать в чемпионате в 2026 году (когда в чемпионате дебютирует команда Audi), и у него тоже есть все необходимые качества. Но всё будет зависеть от уровня ожиданий Audi. Не исключено, что на первых порах они решат проверить, на каком уровне находится команда.

Но с самого начала у Audi должны быть амбициозные планы. Так и будет, я знаю эту компанию, я выступал за их команду в Ле-Мане. Они будут делать всё возможное, чтобы добиться успеха».